Welke stijl past bij jou?

Het dragen van bepaalde kledingstukken zegt veel over je. Je kleding die je draagt, straalt uit wie je bent of wie je wilt zijn. Maar wat nou als je het even niet meer weet? Je hebt natuurlijk een heleboel kleding in je kledingkast hangen. Echter, zal je niet altijd de juiste kleding vinden. Dat betekent dat je garderobe een opfrisbeurt nodig heeft. Probeer erachter te komen waarin je het meest comfortabel voelt. Vind je het dragen van donkere kleding niet fijn, denk dan aan de Nukus lijn. Hier vind je kleding die behoren tot een doordacht kleurenpalet. Wil jij meer weten over kledingstijlen? In dit artikel lees je hier meer over.

Casual kleding

Houd je van comfortabele kleding en een vrijetijds look? Dan is een casual stijl ideaal voor jou. Onder casual kleding horen onder andere kledingstukken van de Colourful Rebel. Om zeker te weten of casual kleding bij je past, zul je bepaalde zaken moeten nalopen. Houd je er bijvoorbeeld van om altijd een broek te dragen? Of ben je heel erg gesteld op je comfort en wil je na een lange dag meteen een lounge pak aan, dan is casual zeker je stijl. Je zult merken dat je altijd op zoek bent naar de leukste sneakers en vaak sportieve kleding wilt dagen. Hierin kun je je overigens ook uitstekend in bewegen. Het liefst draag je dan ook oversized kleding. Het ziet dan toch wel iets lekkerder. Zelfs het dragen van een wijde broek heeft grote effect op je comfort. Kies daarom in plaats van een skinny jean, een broek met wijde pijpen.

Klassieke kleding

Vind je basics onmisbaar en houd je van minimalistische spulletjes. Dan is een klassieke stijl geschikt voor jou. Bij een klassieke stijl zal je garderobe voornamelijk bestaan uit neutrale kleuren, zoals zwart, wit en andere neutrale kleuren, en denim. Hierbij worden er niet veel kleuren gebruikt, want wordt ervan uitgegaan dat minder juist meer is. Bij de klassieke stijl heb je meer oog voor de kwaliteit dan de prijs. Je bent duurzaam ingesteld en vind het niet erg meer te betalen. Je houdt je niet veel bezig met de laatste trends en staat heel dicht bij je comfort. Je draagt weinig accessoires en gaat voor een neutrale look voor je make-up. Dus, het dragen van rode lippenstift komt zelden voor.



Kortom, om erachter te komen welke stijl bij je past zul je moeten nagaan wie je bent of wie je wilt zijn.