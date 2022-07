Welke verzekeringen zijn handig om te hebben?

Een van de beste manieren om je financiële toekomst te beschermen, is door een verzekering af te sluiten, maar het is vaak een over het hoofd gezien onderdeel van het financiële plan van mensen. Wanneer je een verzekering afsluit, draag je de kosten van een mogelijk verlies over aan de verzekeringsmaatschappij in ruil voor een vergoeding, de zogenaamde premie. Verzekeringsmaatschappijen investeren het geld veilig, zodat het kan groeien en ze kunnen uitbetalen wanneer er een claim is. Je bent misschien meer bekend met zorg- en autoverzekeringen, maar we zetten hier vier verzekeringen op een rij die handig zijn om te hebben.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering verwijst naar een verzekeringsproduct dat een verzekerde bescherming biedt tegen claims als gevolg van letsel en schade aan andere mensen of hun eigendommen. Aansprakelijkheidsverzekeringen dekken eventuele juridische kosten en uitkeringen waarvoor een verzekerde aansprakelijk is als deze wettelijk aansprakelijk wordt gesteld. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt geen opzettelijke of criminele handelingen, zelfs niet als de verzekerde wettelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Een levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die financiële compensatie biedt bij overlijden of invaliditeit. Sommige levensverzekeringen bieden zelfs financiële compensatie na pensionering of een bepaalde periode. Een levensverzekering helpt je dus om de financiële zekerheid van je gezin veilig te stellen, zelfs als je afwezig bent. Je betaalt hiervoor premie aan de verzekeraar. In ruil daarvoor belooft je verzekeraar een verzekerd bedrag aan je gezin uit te keren bij overlijden, invaliditeit of op een vast tijdstip wanneer je het wilt.

Een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je hulp en advies biedt als je een juridisch probleem hebt. Heb je bijvoorbeeld een probleem met je verhuurder of je werkgever, dan kun je met een jurist praten. Deze kan een brief schrijven of bemiddelen, en als het probleem niet wordt oplost, kan je naar de rechter. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van deze hulp. In ieder geval alles wat de gekozen verzekering dekt.

Woonverzekering

Voor veel mensen is het huis hun grootste bezit. Een woonverzekering dekt je huis tegen schade en diefstal, maar ook tegen andere gevaren zoals schade aan eigendommen van bezoekers of eventuele kosten als iemand gewond raakt op jouw eigendom. Het dekt ook de fundering, het dak en de muren van je huis, evenals persoonlijke eigendommen. Het kan echter zijn dat je een aanvullende verzekering nodig hebt om natuurrampen, zoals overstromingen en bosbranden, te dekken. Maar ook de inboedel kan verzekerd worden tegen diefstal en schade. Het kan je ook helpen betalen als je ergens anders moet verblijven terwijl je huis wordt gerepareerd.