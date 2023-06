Welke zonnebrand past het beste bij jouw huidtype?

Laatst geüpdatet op juni 16, 2023 by Redactie

Smeren, smeren, smeren. We weten het allemaal: smeren is heel belangrijk om de huid te beschermen tegen schadelijke UV- stralen. Hiervoor heb je de juiste SPF-factor nodig. Welke factor bij jou past, hangt af van hoeveel pigment er in je huid zit én de hoeveelheid uv-straling. De Zenova suncare-lijn van Action biedt voor iedere huid zonnebrandproducten die je optimaal beschermen. Van een licht gepigmenteerde huid die snel verbrandt tot een donkere huid die minder snel verbrandt, of voor de gevoelige huid. Alle Zenova producten zijn rif-vriendelijk, microplastic-vrij en vegan. Daarnaast is de verpakking gemaakt van minstens 50% gerecycled plastic. Hieronder zetten we voor ieder huidtype de juiste zonnebrand op een rij.

Tropische huidverzorging

Ben jij iemand die uren in de zon ligt en er geen genoeg van kan krijgen? Binnen no time een egaal gebruinde huid heeft om jaloers op te zijn en (bijna) nooit verbrandt? Of ben je iemand die niet al te snel bruin wordt, maar wel zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat het bruine vakantiekleurtje te zien is? De Zenova zonneolie spray met SPF 30 is de perfecte match voor jou. De combinatie van een hoge UV bescherming die de huid hydrateert en de frisse geur van kokos zorgt voor een ultiem zomergevoel. De zonneolie heeft een waterbestendige formule waarmee je voor wat afkoeling zo het zwembad of de zee inspringt en is rif-vriendelijk, vegan en microplastic-vrij. Kortom, met de zonneolie spray van Zenova ben je met dit product helemaal summer ready met een stralende, gebruinde teint.

Stralen met sensitive skin

Een gevoelige huid heeft extra aandacht nodig, zeker als het gaat om het smeren van zonnebrandcrème. Heb je een lichte huid of sproeten? Verbrand je snel, moet je erg je best doen om een tanline te spotten en zoek je altijd dekking onder een parasol of een pet? Bingo! De Zenova sunmilk Sensitive met SPF 30 of SPF 50 is perfect voor jou. De zonnemelk bevat ingrediënten die de gevoelige huid zowel hydrateren als verzachten en bestaat uit een waterbestendige formule. Ook dit product is rif-vriendelijk, vegan en microplastic-vrij. Voor de citytrip fanaten onder ons, is er ook een reisformaat beschikbaar waardoor je altijd en overal beschermd op pad gaat.

Bescherm je glimlach!

Vaak vergeten we onze lippen mee te nemen in onze skincare routine, al helemaal wanneer we ons beschermen tegen de zon. Toch is dit net zo belangrijk! Verbrande lippen is het laatste wat je wilt, helemaal op vakantie. De Zenova lippenbalsem met SPF 30 geeft je lippen een hydratatie boost. De toevoeging van vitamine E beschermt je lippen om verbranding en uitdroging te voorkomen. Deze zachte lipverzorging is het ideale extraatje om toe te voegen aan je dagelijkse skincare routine.

Geen geknoei met de kids insmeren

Met dit mooie weer gaan we massaal met de kleintjes naar het strand, het park of spelen we uren in de tuin. Dat betekent smeren, smeren, de hele dag door smeren! Het jonge, gevoelige huidje van ons kleine kroost is extra gevoelig voor de zon en heeft daarom een speciale zonbescherming nodig. Zenova heeft daar een lijn fijne producten voor. De Zenova zonnespray Kids met SPF 50+ is een gamechanger op het gebied van zonbescherming voor kinderen. De spray is waterresistent, bevat geen parfum en heeft een hoge beschermingsfactor tegen UV-straling. Met de handige sprayfunctie is er geen ruimte voor geknoei en kan de zonnebrand gelijkmatig over de huid worden verdeeld. Ook de Zenova sunmilk roller Kids met SPF 50+ is ideaal om de kleintjes snel en efficiënt in te smeren én kun je makkelijk in je tas kwijt. Een onmisbare summer essential dus.

De ultieme verkoeling

Tijdens de zomermaanden speelt nazorg ook een hele belangrijke rol op het gebied van huidverzorging. De Zenova aftersun spray zorgt ervoor dat de vochtbalans van je huid na een lange zomerdag weer herstelt. Het product bevat menthol, wat de huid verkoelt en ervoor zorgt dat de huid tot rust komt én roodheid en irritatie vermindert. Door de spray breng je het makkelijk aan en krijgt je huid een snelle hydraterende boost.



De prijzen variëren van € 0,95 tot € 5.79. Zenova