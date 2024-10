Welkom bij ‘Paradise Hotel’: dit zijn de gasten

Laatst geüpdatet op oktober 24, 2024 by Redactie

Vanaf donderdag 7 november is iedereen van harte welkom bij de Videoland Original ‘Paradise Hotel’. In dit tropische paradijs ontvangt presentator Valerio Zeno een groep singles die een strategisch liefdesspel spelen. In ‘Paradise Hotel’ geldt één hotelregel: of je deelt een kamer of je checkt uit. Bij het inchecken hebben de deelnemers aangeven of ze zijn gekomen voor geld of de liefde. Opbloeiende liefdes, gebroken harten en nieuwe vriendschappen die op de proef worden gesteld. Wie is daartegen opgewassen en weet het tot het einde vol te houden? Hoe de kandidaten dit spel spelen, onthullen ze pas tijdens de bloedstollende finale. Checkten ze in voor de 50.000 euro of kiezen ze voor hun nieuwe liefde? Dit zijn de gasten die op 7 november inchecken:

Dit zijn de gasten

Zee is sociaal, lief en behulpzaam, maar blijft mysterieus, omdat je nooit precies weet wat ze van plan is. In ‘Paradise Hotel’ speelt ze het spel strategisch en sluw. Met mannen gaat ze moeiteloos om, en haar bijnaam ‘tijger’ verraadt haar strategische kant, die ze vooral richting vrouwen inzet.



Joey’s strategische inzicht helpt hem om de snelle dynamiek van het spel in ‘Paradise Hotel’ aan te pakken, waarbij hij zich richt op het winnen van geld, maar altijd openstaat voor het ontwikkelen van echte connecties. Joey heeft in het dagelijks leven wel eens harten gebroken. Hij vindt het daarom ook niet erg om voor het spel hetzelfde te doen. Hierdoor is hij goed voorbereid op de competitie, en zijn sociale vaardigheden maken hem tot een aangename aanwezigheid in de groep. Joey is klaar om het spel aan te gaan en de liefde, of de winst, te veroveren!



Laurel is een energieke en avontuurlijke vrouw die geniet van nieuwe uitdagingen en sociale interacties. Haar vrienden omschrijven haar als een powervrouw met een warm hart, die haar zaken altijd goed op orde heeft. In ‘Paradise Hotel’ staat liefde voorop, maar als die ontbreekt, speelt ze het spel tactisch en zonder aarzeling.



Cris komt naar ‘Paradise Hotel’ voor de liefde, en met zijn vlotte babbel weet hij iedereen in te pakken en gaat hij nooit alleen naar huis. Hij is vastbesloten om zijn kamergenoot niet af te laten pakken door een andere man, en hoewel hij voor de liefde komt, is hij ook niet vies van een strategisch spelletje. Cris blijft vriendelijk, maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij komt om te winnen; als hij niemand aantrekkelijk vindt, zal hij doen alsof en de overwinning behalen.



Cathinca wordt door haar vrienden omschreven als lief, eerlijk, gemakkelijk in de omgang en altijd betrokken. Ze doet mee aan ‘Paradise Hotel’ om de liefde te vinden en ziet dit als een unieke kans om eens voor een ander type man te gaan dan waar ze normaal op valt. Voor haar is Paradise Hotel een mooie kans op ware liefde, maar als dat niet gebeurt, zal Cathinca er alles aan doen om op een andere manier als winnaar uit de bus te komen.



Daan is een sociaal en eerlijk persoon met een talent voor het lezen van mensen. In ‘Paradise Hotel’ zal hij wellicht hier en daar de doel een beetje uitdagen. Liefde is voor Daan belangrijker dan geld, maar mocht de liefde er niet tussen zitten dan gaat Daan helemaal voor het spel.



Estelle is een vrouw met twee kanten: rustig en bedachtzaam bij haar familie, maar impulsief en grappig bij haar vrienden. Ze kan mensen goed inschatten en vertrouwt hen niet snel, terwijl anderen haar wel in vertrouwen nemen. In ‘Paradise Hotel’ speelt ze het spel realistisch en blijft tijdens ruzies altijd ‘irritant rustig’, wat haar een voordeel geeft in het heetst van de strijd.



Jessel is een strategische denker die altijd zijn zin wil krijgen. Jessel zijn hele leven staat in het teken van strategie, zowel in zijn werkleven als in zijn dagelijkse leven. Om die reden gaat hij puur voor het spel naar ‘Paradise Hotel’. Hij aarzelt niet om ver te gaan voor de overwinning; zelfs als dat inhoudt dat hij iemand moet verleiden, waar hij niet direct op valt, doet hij dat om zijn strategie te laten slagen.



Gijsje is een doelbewuste en sterke vrouw die niet bang is om haar mening te uiten, wat haar in ‘Paradise Hotel’ een krachtige speler maakt. Ze komt voor de liefde, maar is eventueel bereid het spel strategisch te spelen door mannelijke bondgenoten te maken en hen informatie te ontfutselen. Als het nodig is om iemand aan het lijntje te houden om in het spel te blijven, aarzelt ze niet om dit te doen; voor haar is het een tactisch spel met duidelijke doelen.



Billy is een charmante “gentle badboy” die bekendstaat om zijn humor en macho-mentaliteit. Hij komt naar ‘Paradise Hotel’ om te zoeken naar echte liefde. Met een verleden vol gebroken harten is hij vastberaden om meerdere dames open te houden en de beste optie te kiezen, terwijl hij ook zijn speelse kant gebruikt om de boel een beetje op te stoken. Als sociale sfeermaker neemt hij snel de leiding en staat hij zijn mannetje, klaar om zijn emoties en jaloezie te tonen als dat nodig is om zijn doelen te bereiken.



Charlotte is een zelfverzekerde en recht voor haar raap vrouw die bij ‘Paradise Hotel’ niet bang is voor confrontaties en geniet van de aandacht die ze krijgt. Met een scherp oog voor strategie. Komt ze voor de liefde, of voor het geld? Charlotte is sociaal, maar niet op zoek naar vriendinnen, en zal zonder aarzeling zoenen of manipuleren om haar doel te bereiken: het spel winnen.



De Videoland Original ‘Paradise Hotel’ is een format van Mentorn Media gedistribueerd door Passion Distribution en wordt in Nederland geproduceerd door No Pictures Please, a Fremantle Company en is vanaf 7 november exclusief te streamen bij Videoland.



© Jasper Suyk/Rob Jacobs