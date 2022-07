Welkomstbonus verschilt sterk per online casino

Afgelopen oktober kregen de eerste online casino’s een licentie toegekend van de Kansspelautoriteit (Ksa). Het maakt het voor deze partijen legaal om hun diensten aan te bieden aan de Nederlandse online gokker. Verschillende gokkers stapten de afgelopen maanden over van een online casino met een Cypriotische of bijvoorbeeld Maltese licentie, naar een online casino met een Nederlandse licentie. Het biedt hen verschillende voordelen, waarvan de bescherming door de Ksa bij conflicten wellicht de belangrijkste is. Die bescherming wordt niet geboden in een casino zonder licentie. Een ander voordeel van de overstap naar een nieuw online casino, is de mogelijkheid te profiteren van een aangeboden welkomstbonus. Deze bonus kan sterk verschillen per casino, zo blijkt na een eerste inventarisatie.

Verschillende soorten bonussen voor nieuwe gebruikers

Online gokken in Nederland wordt op verschillende manieren gedaan. Waar de één een account aanmaakt voor het spelen op zogenaamde videoslots en bijvoorbeeld in het live casino, kiest de ander voor het gokken op sportwedstrijden. Beide opties zijn sinds de legalisering van de markt mogelijk. Het is afhankelijk van de favoriete spellen van een online gokker, welke welkomstbonus het meest aantrekkelijk is voor hem of haar. Zo bieden verschillende online casino’s een vast bedrag aan, wanneer iemand voor het eerst geld naar zijn of haar account stort. Andere online casino’s bieden de speler zogenaamde free spins, waarmee verschillende videoslots kunnen worden uitgeprobeerd. Het is een eerste kennismaking met het online casino.

Snel rijk worden zit er niet in met een welkomstbonus

Wie denkt dat een welkomstbonus direct naar diens bankrekening kan worden gestort heeft het mis; snel rijk worden zit er niet in. Je zal de welkomstbonus eerst vrij moeten spelen, door het bedrag een aantal keer in te zetten. Dit kan vaak over een periode van een maand, waarbij de exacte criteria voor het vrijspelen van de welkomstbonus per online casino verschillen. Het is verstandig de voorwaarden hiervan goed door te nemen, voordat je er gebruik van maakt.

Gok op een verantwoorde wijze in het online casino

Wanneer men besluit te gokken in een online casino, is het belangrijk dit op verantwoorde wijze te doen. Een van de voordelen die het online casino biedt ten opzichte van een fysiek casino, is de mogelijkheid een account tijdelijk te sluiten. Je zou zelfs kunnen overwegen je account helemaal te sluiten. Op deze manier kan je jezelf in bescherming nemen, wanneer je geneigd bent steeds meer geld in te zetten. Het is een logische, psychologische reactie op eventuele verliezen. Men wil zo’n verlies het liefst direct compenseren, door meer geld in te zetten en te hopen op een winnende weddenschap. Om de kans op zo’n situatie te verkleinen raadt men aan om bij het spelen in een online casino vooraf een bedrag met jezelf af te spreken. Is het bedrag verspeeld? Stop in dat geval met spelen voor vandaag.