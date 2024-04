Wereld thuiswerkdag: dit zijn de frustraties van thuiswerken

Laatst geüpdatet op april 8, 2024 by Redactie

Woensdag 10 april is het Wereld Global Work from Home Day en staan we stil bij deze hybride manier van werken, die inmiddels een onmisbare plek in ons leven heeft ingenomen. Maar thuiswerken heeft niet alleen voordelen, er gaan ook genoeg frustraties mee gepaard. Connectiviteitsexpert NETGEAR deed onderzoek naar het opvallende thuiswerk gedrag van Nederlanders. Daarbij hebben we meteen tips paraat over hoe je het thuiswerken jezelf zo aangenaam mogelijk kunt maken.

De top 5 frustraties van thuiswerken:

Slecht werkende wifi (14%)

Afgeleid raken (14%)

Technische problemen (een beeldscherm dat niet werkt) (12%)

Isolatie en geen contact met anderen (9%)

Geluidsoverlast van de buren of van buiten (9%)

Uit deze top 5 blijkt niets de Nederlander meer te frustreren dan slecht werkend internet. Bijna 3 op de 10 Nederlanders (28%) vinden een goede wifi-verbinding zelfs belangrijker om hun dag succesvol door te komen dan goede voeding.

Mannen vaker thuiswerk smoesjes dan vrouwen

Daarbij heeft de internetverbinding bij Nederlanders thuis aanzienlijke invloed op onze werk prestaties. 13% van de Nederlanders is wel eens serieus in de problemen gekomen met werk of school omdat de wifi niet naar behoren werkte en 1 op de 5 Nederlanders (19%) heeft hierdoor zelfs wel eens een belangrijke meeting gemist. Aan de andere kant gebruiken Nederlanders slechtwerkend internet ook als een excuus voor hun eigen gewin: 1 op de 10 Nederlanders (9%) heeft slechtwerkende wifi wel eens als smoesje gebruikt om onder een meeting of opdracht voor werk of school uit te komen. Opvallend is dat mannen dit vaker doen dan vrouwen (M: 11%; V: 7%).

Thuiswerk tips

Hoe kun je dit soort frustraties van thuiswerken nou voorkomen? Met de volgende tips maak je het thuiswerken productiever en comfortabeler voor jezelf:

Laat je oppeppen door een lekkere geur

Afgeleid raken blijkt de tweede grootste frustratie van thuiswerken van de Nederlander. Geen zin meer in werk en last van weinig concentratie? Probeer dan eens wat anders dan je telefoon wegleggen. Het klinkt misschien vreemd, maar geuren kunnen veel invloed hebben op je stemming en concentratie. Zet daarom eens een lekker ruikend bosje bloemen, geurkaars of luchtverfrisser neer met een geur waar je van ontspant en focust. Of zet een raam open, zodat je hersenen meer frisse lucht en zuurstof krijgen om productief te zijn.

Gamify je werkdag

Last van weinig motivatie? Gebruik gamification elementen om je werkdag leuker te maken. Maak een spel van je to-do lijst door jezelf punten te geven voor elke voltooide taak, en werk jezelf naar beloningen zoals een koffietje, lekker hapje of korte pauze. Door een bepaalde waarde te koppelen aan voltooide taken en het feit dat elke voltooide taak je dichter brengt bij je doel en een beloning, stimuleer je je motivatie en maak je je werkdag een stuk leuker.

Werk virtueel samen in VR

Werken vanuit huis kan fijn en rustgevend zijn, maar gemis van gezelschap en reuring kan de energie ook weer uit je halen, zo blijkt uit het onderzoek: bijna 1 op de 10 Nederlanders gefrustreerd door isolatie en weinig sociaal contact tijdens het thuiswerken. Organiseer daarom virtuele co-working sessies met collega’s of vrienden. Zo werk je vanuit het comfort van je eigen huis, maar ben je toch niet alleen en kun je elkaar motiveren en inspireren. Tegenwoordig is het zelfs al mogelijk om met VR sets een virtule co-working ruimte op te zetten, zodat je vanuit huis met je collega’s (als avatars) op kantoor kunt zitten.

Vergeet je verbinding niet

Het ligt misschien voor de hand, maar zorgen voor een goede internetconnectie kan wonderen doen voor je productiviteit en mentale welzijn. Dubbelchecken of je internet jouw productiviteit naar beneden haalt, en je huis voorzien van een sterk wifi systeem, is dus zeker een aanrader.