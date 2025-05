Werken in de natuur. 4 tips om je hierop voor te bereiden

Laatst geüpdatet op mei 7, 2025 by Redactie

Als het buiten volop zomer is, is het zonde om thuis of op het werk te blijven. Op zonnige, warme dagen is het een goed idee om je kantoor naar buiten te verplaatsen. Het is echter belangrijk om te zorgen voor geschikte omstandigheden om actie te ondernemen. Hoe blijf je productief tijdens het werken in de natuur? Wij geven wat tips.



Tijd buiten doorbrengen is het beste wat we voor ons lichaam en geest kunnen doen. Ten eerste heeft contact met de natuur een positief effect op het welzijn. Omringd zijn door een schilderachtige natuur en frisse lucht helpt stress te verlichten en heeft bovendien een positief effect op je concentratie en creativiteit. Daarnaast vermindert het spanningen, verlaagt het de bloeddruk en heeft het een kalmerend effect. Mensen die regelmatig tijd in de natuur doorbrengen, hebben een betere weerstand en meer energie om te handelen. Om toch buiten te kunnen werken, loont het de moeite om je hierop voor te bereiden.

Plan je werk

Een goed plan is essentieel! Plan je werkdag gedetailleerd voordat je naar buiten gaat. Bepaal welke hoofdtaken je moet voltooien en stel je belangrijkste doelen vast. De beste manier om productief te blijven terwijl je meerdere uren werkt, is door je taken op te delen in meerdere kleinere blokken met korte pauzes ertussen. Een gebrek aan pauzes tijdens het werk heeft een negatieve invloed op de kwaliteit ervan. Onderzoek toont duidelijk aan dat regelmatige pauzes de concentratie en het welzijn verbeteren.



Je kunt een 50/10-schema hanteren, wat betekent dat je 50 minuten werkt gevolgd door een pauze van 10 minuten, of een 25/5-schema, wat betekent dat je 25 minuten werkt gevolgd door een korte pauze van vijf minuten. Als je even pauze neemt, maak dan een korte wandeling, doe wat oefeningen of eet iets lekkers.

Zoek een afgelegen plek

Een balkon in een appartementencomplex aan een drukke straat in het stadscentrum of een afgelegen open plek tussen een bos en een rivier? De keuze is eenvoudig! Om optimaal te kunnen genieten van wat de natuur te bieden heeft, loont het de moeite om een ​​plek te kiezen ver weg van de drukte van de stad, waar stilte heerst. In een rustige omgeving kun je je gemakkelijker concentreren en optimaal productief zijn.

Vermijd afleidingen

Het is storend als er voortdurend meldingen op het scherm van je telefoon of laptop verschijnen. Nadat je het bericht gelezen hebt, kan het lastig zijn om terug te keren naar de taak waarmee je bezig was. Het gevolg is dat we kostbare tijd verspillen, minder productief zijn en uiteindelijk minder doen dan we van plan waren.



Zorg ervoor dat je de meldingen op al je apparaten uitschakelt voordat je in de natuur gaat werken. Probeer je zoveel mogelijk op je werk te concentreren. Zo kun je het sneller gedaan krijgen.

Neem een ​​stroombron mee

Een ontladen apparaat is het ergste wat kan gebeuren tijdens het werken in de natuur. Bescherm jezelf daarom goed tegen dit soort eventualiteiten voordat je naar buiten gaat. Het volledig opladen van je laptop of telefoon is mogelijk niet voldoende, vooral niet als je deze apparaten voor je werk bijna constant gebruikt. Voor extra veiligheid kun je een draagbaar energiestation meenemen. Zo heb je altijd de energie die je nodig hebt.