Werken, studeren in ‘off’ uren kan de motivatie schaden

De traditionele 9-tot-5 werkweek is in veel gevallen vervangen door hybride uren die zijn afgestemd op individuele behoeften. Maar volgens nieuw onderzoek van Cornell University is het werken volgens een niet-traditioneel schema en inchecken op alle uren van de dag, avond en weekenden niet per se gunstig voor het personeel van de 21e eeuw.

“Zelfs als je nog steeds 40 uur per week werkt, werk je in tijd die je mentaal hebt gecodeerd als vrije tijd, of als tijd die voor een vakantie zou moeten zijn, en dat kan je plotseling het gevoel geven dat je werk minder plezierig is”, zegt Kaitlin Woolley, universitair hoofddocent marketing aan de Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, aan het Cornell SC Johnson College of Business.

Woolley en Laura Giurge, assistent-professor gedragswetenschappen aan de London School of Economics en voormalig postdoctoraal onderzoeker bij Cornell, bespreken het probleem in “Working During Non-Standard Work Time Undermines Intrinsic Motivation”.

Woolley en Giurge wilden het effect onderzoeken van werken – en studeren, onder studenten – tijdens niet-traditionele uren op werktevredenheid en motivatie. “We hadden het gevoel dat soms het vermogen om te werken wanneer we dat willen, ook van invloed kan zijn op hoe we ons voelen over ons werk,” zei Woolley.

In één onderzoek benaderden de onderzoekers Cornell-studenten die op President’s Day in een campusbibliotheek studeerden. Ze herinnerden de helft van de deelnemers eraan dat ze tijdens een federale feestdag aan het studeren waren; de andere helft heeft deze herinnering niet ontvangen. Vervolgens maten ze de intrinsieke motivatie van de leerlingen voor hun schoolwerk en vroegen ze hoe leuk, boeiend, interessant en leuk ze hun materiaal vonden. Studenten die eraan herinnerd werden dat de dag een federale feestdag was, meldden dat hun werk 15% minder leuk was.

In een ander onderzoek hebben de onderzoekers gemeten of een eenvoudige kalenderherinnering op een federale feestdag (MLK-dag) de perceptie van fulltime werknemers van werkplezier zou veranderen. Ze ontdekten dat het werk 9% minder plezierig was op de vakantiemaandag, vergeleken met een typische maandag, ondanks het feit dat ze op beide dagen vergelijkbare werkgerelateerde activiteiten deden.

In het derde onderzoek werden de deelnemers op een dinsdag ondervraagd, zonder eraan te herinneren dat het een typische werkdag is, en dan weer op een zaterdag. Sommige deelnemers werden eraan herinnerd dat het zaterdag was, “een weekenddag”, terwijl anderen geen herinnering kregen. Beide groepen rapporteerden een lagere werktevredenheid op de weekenddag, hoewel het effect sterker was in de herinneringsgroep.

Woolley en Giurge denken dat een deel van deze discrepantie te maken heeft met het idee van “collectieve vrije tijd” – vrije tijd hebben als vrienden en familie ook vrij zijn.

“Het echte voordeel van vrije tijd in het weekend of op feestdagen is dat niet alleen ik vrij heb, maar ook mijn familie en vrienden vrij hebben,” zei Woolley. “En dus een ding dat we aan managers voorstellen, is: kun je een ‘weekenddienst’ creëren zodat mensen het gevoel hebben dat ze er samen met andere mensen in zitten?”

Het idee van een “balans tussen werk en privéleven” – het stellen van grenzen tussen werk- en “speel”-tijden – is de laatste tijd een prioriteit geweest voor veel werkgevers en werknemers. Woolley zei dat het moeilijk kan zijn voor werknemers die zich onder druk gezet voelen om te presteren om die balans te vinden.

“Het is soms moeilijk voor werknemers die geen machtspositie hebben, terwijl ik denk dat managers de verantwoordelijkheid hebben om die omgeving voor hun werknemers te creëren,” zei ze. “Ik denk echt dat mensen zich meer bewust worden van het belang daarvan en dat ze hun baan en hun levenskeuzes vormgeven om dit mogelijk te maken.”