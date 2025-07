Werknemers én managers willen andere ceo: meer mensgericht leiderschap

Laatst geüpdatet op juni 30, 2025 by Redactie

Nederlandse werknemers hebben het vertrouwen in hun ceo’s verloren, maar werknemers én managers zijn het eens: er moet een fundamentele omslag komen naar mensgericht leiderschap. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek bij de 25ste editie van de MT500, het jaarlijkse reputatieonderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van businessplatform MT/Sprout.

50% noemt welzijn van medewerkers als topprioriteit – meer dan winstgevendheid

De ceo van de toekomst moet volgens werknemers én managers bovenal mensgericht zijn. Welzijn van medewerkers, diversiteit en inclusiviteit worden door de helft van alle respondenten genoemd als dé topprioriteit voor toekomstige ceo’s. Dit overtreft winstgevendheid als prioriteit. Winstgevendheid blijft weliswaar een prioriteit, maar werknemers in grote bedrijven vinden andere doelen belangrijker. In tegenstelling tot hun eigen managers.



‘We zien een duidelijke roep om leiders die niet alleen naar de cijfers kijken, maar ook naar de mensen achter die cijfers’, aldus onderzoeksleider Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek is 1.564 werknemers en managers, uit zowel het mkb als het grootbedrijf, gevraagd naar prioriteiten en essentiële vaardigheden van de toekomstige ceo.

Digitale transformatie minder prioriteit

Opvallend: ondanks alle aandacht voor digitale transformatie, wordt technologische vernieuwing minder vaak als topprioriteit benoemd dan mensgerichte thema’s. Slechts 19 procent van mkb-managers en 30 procent van grootbedrijf-managers noemt digitalisering als belangrijkste prioriteit.



Uit het onderzoek komt een duidelijk beeld naar voren: soft skills en maatschappelijke thema’s krijgen voorrang boven technologische of puur financiële doelstellingen. De toekomstige ceo moet kunnen verbinden, luisteren en empathie tonen, luidt de rode draad in de antwoorden.

Werknemers verliezen vertrouwen in eigen ceo’s

Werknemers in grote Nederlandse bedrijven hebben het vertrouwen in hun eigen bestuurders grotendeels verloren. Het onderzoek toont aan dat zij regelmatig aangeven dat hun ceo’s te veel bezig zijn met eigenbelang en te weinig met het welzijn van medewerkers.



Werknemers ervaren een duidelijke spanning tussen de druk vanuit aandeelhouders op kortetermijnresultaten enerzijds, en hun behoefte aan organisatieveerkracht en werkzekerheid anderzijds. Deze kloof tussen tussen de bedrijfstop en werknemers wordt in de antwoorden consistent benoemd als een van de grootste uitdagingen voor huidige bedrijfsleiders.

Managers pleiten zelf ook voor omslag

Topmanagers in het grootbedrijf willen zelf ook af van het huidige systeem. ‘De ceo van de toekomst is niet bezig met zoveel mogelijk winst maken, maar meer met het verantwoord ondernemen op de lange termijn’, aldus een manager uit het grootbedrijf. Een andere bestuurder benadrukt: ‘Niet alleen denken aan winstgevendheid, maar aan de legacy.’



Managers erkennen dat het kortetermijndenken dat momenteel de boardrooms domineert, plaats moet maken voor een langetermijnvisie waarin meerdere belangen worden meegewogen.

Werkgelegenheid: verschil tussen groot en klein

Een opvallend verschil tussen groot- en midden en kleinbedrijf: managers in het grootbedrijf zien werkgelegenheid minder vaak als topprioriteit (29%) dan hun collega’s in het mkb (40%). Dit suggereert dat in grote organisaties schaal en efficiëntie belangrijker worden gevonden dan het behoud van banen.



Tegelijkertijd leggen grootbedrijf-respondenten meer nadruk op digitalisering en innovatie (30% versus 18% in MKB) en op organisatiewendbaarheid, wat duidt op een andere prioriteitenstelling in complexere bedrijfsomgevingen.

Het nieuwe leiderschapsprofiel

Uit de uitgebreide antwoorden van 697 respondenten komt een duidelijk profiel naar voren van de gewenste CEO van de toekomst: een leider die empathie combineert met visie, die transparant communiceert en die verschillende belangen weet te balanceren.



Een van de reacties vat het ideaal samen: ‘Belangen van de werknemers op een gelijke hoogte stellen als de winst van het bedrijf. Een gezonde balans.’ De ceo van morgen is een ‘evenwichtskunstenaar’ en moet volgens respondenten mensgerichte kwaliteiten combineren met zakelijke scherpte en strategische visie.



Essentiële vaardigheden die worden genoemd zijn: empathie en luisterbereidheid, langetermijnvisie en strategisch denken, aanpassingsvermogen in een veranderende wereld, duurzaamheidsdenken en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en integriteit en transparantie in communicatie.

Urgentie voor verandering

De bevindingen duiden op een kantelpunt in het Nederlandse bedrijfsleven. Terwijl werknemers het vertrouwen in hun huidige leiders verliezen, erkennen die leiders zelf ook dat verandering nodig is.