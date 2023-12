Wet January: Dit zijn dé sekstrends van 2024

Laatst geüpdatet op december 12, 2023 by Redactie

Van plan het nieuwe jaar te beginnen met een maand lang geen alcohol drinken? LELO gooit het in 2024 over een andere boeg en gaat in plaats van Dry January voor Wet January. De masturbatiechallenge waarbij je elke dag van de maand de hand aan jezelf slaat. Als high-end designer van seksspeeltjes en voorvechter van seksueel welzijn, helpt LELO je graag met de invulling van het programma en deelt daarom de vier sekstrends van 2024.

1. De wiptrip

Mental health staat ook in 2024 voor velen, net als afgelopen jaar, hoog op het prioriteitenlijstje. Denk aan de yoga retreats en spa-tripjes in het buitenland die steeds populairder worden. Wist je al dat een lesje yoga of een spa-dag je libido een flinke boost kan geven? Ook bevorderlijk voor het libido is een nieuwe of andere omgeving. Ze zeggen niet voor niks verandering van spijs doet eten of in dit geval seksen. Een vakantieoord biedt namelijk, behalve een onderbreking van de dagelijkse sleur, de ideale omgeving om de connectie met jezelf en je partner te verdiepen. Door eropuit te gaan en nieuwe plekken te ontdekken, zorg je ervoor dat je ook op andere vlakken open gaat staan voor nieuwe ervaringen. Het reisplezier nog verder vergroten doe je natuurlijk door ook een seksspeeltje in te pakken. Gelukkig zijn de speeltjes van LELO zo discreet dat ze niet worden onderschept door de beveiliging op het vliegveld en komt er zelfs een toy in reisformaat.

2. (Zelf)liefde in de lucht

Dat we in de afgelopen jaren meer open-minded zijn geworden over zelfliefde is wel te merken. Seks en seksuele verlangens worden steeds meer genormaliseerd en zitten niet meer zo in de taboesfeer als vroeger. LELO verwacht dat ook komend jaar deze trend zal doorzetten. Wereldwijd zijn experts het erover eens dat (solo)seks, intimiteit en klaarkomen niet alleen heel bevredigend zijn, maar ook resulteren in een goed humeur en een energieboost. Zo geeft ruim de helft van de Nederlanders in een recente LELO-enquête aan productiever te zijn als ze regelmatig een orgasme ervaren. Volgens 74 procent van de ondervraagden helpt het klaarkomen om te ontstressen en ontspannen. Dit gevoel houdt voor het merendeel van hen zelfs tot twee uur na de daad en het hoogtepunt aan.

3. Sexy als ik dans

Maan en Karel van Goldband bewezen met hun nummer ‘Stiekem’ al dat samen muziek maken leidt tot dansen tussen de lakens. Dit geldt overigens ook voor stellen die samen naar muziek luisteren. Wetenschappelijk onderzoek stelt namelijk dat seksueel genot en ritmische timing diep met elkaar verweven zijn. De juiste timing en het juiste ritme zouden van groot belang zijn voor het triggeren van een orgasme. In het nieuwe jaar kan een sexy playlist voor in de slaapkamer dus niet meer ontbreken. Vergeet hierbij niet dat onderzoek heeft uitgewezen dat 119 BPM het meest sexy tempo is, wink wink.

4. Wie het kleine niet eert

‘Just the tip’ was nog nooit zo hip. LELO voorspelt namelijk dat shallowing dé nieuwe sekstrend van 2024 wordt. Na humping en grinding, zeggen experts dat shallowing je seksuele genot tot een nieuw hoogtepunt kan brengen. Misschien heb je zelf al eens ervaren dat het heerlijk is om de ingang van je vagina of anus licht te stimuleren in de slaapkamer. Bij shallowing betreed je de ingang lichtjes, met enkel het topje van de penis, vinger, tong of speeltje. Juist hier zitten namelijk specifieke zenuwuiteinden die voor adembenemende sensaties en tenenkrommende orgasmes kunnen zorgen.