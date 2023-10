What the serum? Het ABC van gezichtsserums

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023 by Redactie

Serums zijn tegenwoordig hotter dan hot! Ze zijn overal en elke beauty guru lijkt erover te zwijmelen. Maar wat is hun geheim? En nog belangrijker, hoe kun je ze toevoegen aan je dagelijkse huidverzorgingsroutine zonder eruit te zien als een overglazuurde donut? Garnier en L’Oréal Paris stellen deze handige ABC van gezichtsserums samen, zodat jij je skincare game kunt upgraden!

ALOË VERA – JE BFF VOOR EEN HYDRATATIEBOOST

Wat is het? ​

​Aloë vera is als een verfrissende dorstlesser voor je huid, vol met hydraterende en kalmerende ingrediënten. Wanneer het zich vermengt met hyaluronzuur, wordt het een magische vochtmagneet die niet alleen rimpels doet vervagen, maar ook je huid beschermt tegen schade door vrije radicalen.



Hoe gebruik je het? ​

​Begin en eindig je dag met het aanbrengen van het Aloë Vera Serum van Garnier op een schone huid, voor je dag- of nachtcrème. Masseer het zachtjes in je huid en concentreer je ook op de tere huid rondom je ogen. Na slechts vier weken zal je versteld staan van het egale en stralende resultaat!



Het Garnier Hydraterend Serum met Aloe Vera is verkrijgbaar voor €24,99 bij Kruidvat en Etos.

VITAMINE B – YOGA IN EEN FLESJE

Wat is het? ​ ​

​Iedereen heeft een beetje vitamine B nodig, en de beste vorm is vitamine B3, ook wel bekend als niacinamide. Deze veelzijdige superheld is geschikt voor alle huidtypes. Het kalmeert huidirritaties, geeft je huid een hydratatieboost, reguleert overmatige talgproductie en laat een doffe teint weer stralen.



Hoe gebruik je het? ​

​Vitamine B is flexibel, dus gebruik het zoals het jou uitkomt! Of het nu ’s ochtends of ’s avonds is, het Age Perfect Golden Age Rozig Olie-Serum van L’Oréal Paris met pioenrooscellen dringt snel diep in je huid door voor maximale effectiviteit. Het resultaat? Een zachte, gevoede, en stralende huid die strakker aanvoelt!



Het Age Perfect Golden Age Rozig Olie-Serum is verkrijgbaar via Kruidvat en Etos voor €34,99

VITAMINE C – DE SLEUTEL TOT EEN STRALENDE TEINT

Wat is het? ​

​Beschouw het als een fris glas sinaasappelsap voor je huid. Het is een krachtige antioxidant die je huidcellen een boost geeft, rimpels vermindert door de collageenproductie te stimuleren en je beschermt tegen schade door de zon. Het is veilig voor de meeste huidtypes en staat bekend om het vervagen van pigmentvlekken en het geven van een schitterende gloed.



Hoe gebruik je het?

​Breng het Revitalift Clinical Pure Vitamine C Serum van L’Oréal Paris of het Garnier SkinActive Brightening Night Serum aan op je schone, droge huid. Verdeel het gelijkmatig over je gezicht en wees voorzichtig rondom je ogen. Laat het tot slot even intrekken. Met dit product van L’Oréal Paris of Garnier betrek je de kracht van vitamine C in je skincare routine.



Het L’Oréal Paris Revitalift Clinical Vitamin C serum is beschikbaar voor €39.99 en het Garnier SkinActive Vitamine C Brightening Serum is verkrijgbaar voor €24,49 bij de Etos.

HYALURONZUUR – JE TICKET NAAR EEN ZACHTE HUID

Wat is het?

​Hyaluronzuur is een wondermiddeltje dat ons lichaam ook van nature produceert om onze huid lekker zacht en soepel te houden. Het is een verjongingskuur voor je huid, waardoor fijne lijntjes en rimpels minder kans maken. Het houdt vocht vast als een pro en geeft je huid een plumpy, volumineuze uitstraling.



Hoe gebruik je het?

​Het Revitalift Filler Oogserum van L’Oréal Paris verlicht donkere kringen, vult oogrimpeltjes op en hydrateert diep. Met zijn lichte, niet-vette textuur wordt het snel door de huid opgenomen. Geef je ogen ’s ochtends en ’s avonds een beetje liefde op een schone, droge huid. Masseer zachtjes vanuit de binnenste ooghoek naar buiten, en vergeet vooral je oogleden niet.



Het L’Oréal Paris Revitalift 2,5% Hyaluronic Acid + Caffeine Eye Serum is verkrijgbaar bij de Kruidvat voor €35,99.

RETINOL – DE HELD DIE JE HUID BESCHERMT

Wat is het?

​Retinol, ook wel bekend als vitamine A, is de ultieme huidvernieuwer die vecht tegen de tand des tijds en UV-schade, je huidteint perfectioneert, en zelfs die vervelende acne aanpakt.



Hoe gebruik je het?

​Voor het beste resultaat, introduceer je Revitalift Laser Retinol van L’Oréal Paris geleidelijk aan in je routine, zodat je huid eraan kan wennen. Begin met 2 avonden per week een pompje ter grootte van een erwt voor je hele gezicht (ooggebied vermijden, natuurlijk!). Gun je hals en decolleté ook wat met een extra pompje. Ga daarna door volgens de instructies en laat je huid stralen als nooit tevoren.



Het L’Oréal Paris Revitalift Laser Pure Retinol Night Serum is verkrijgbaar voor €39,99 via de Etos.