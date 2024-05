Whisky voor de zomer met Royal Salute 21 Year Old Richard Quinn Edtion II

Laatst geüpdatet op mei 29, 2024 by Redactie

Royal Salute, meester in Schotse whisky, komt voor de tweede keer samen met Richard Quinn. De gerenommeerde Britse modeontwerper ontving in 2018 een onderscheiding van koningin Elizabeth II tijdens de ‘British Design Awards’. Een eerbetuiging die op treffende wijze het verhaal van het merk Royal Salute weerspiegelt, dat in 1953 ontstond ter ere van haar inauguratie. Na het succes van de eerste samenwerking aan de debuut fles binnen de Royal Salute Couture Collection, wordt met trots de Royal Salute 21 Year Old Richard Quinn Edition II onthuld. Als de nieuwste toevoeging aan de Royal Salute Fashion Collection, waarbij avant-gardistisch design harmonieus samensmelt met het vakmanschap van Royal Salute, brengt deze blend een zomerse draai aan het traditionele imago van whisky.

Lees ook: 6 leuke weetjes over whisky

Bijzondere blend en opvallend design

De Royal Salute 21 Year Old Richard Quinn Edition II is een bijzondere blend, ontstaan uit de nauwe samenwerking tussen Richard Quinn en Royal Salute Master Blender Sandy Hyslop. Eigenhandig heeft het duo de meest voortreffelijke Schotse whisky’s – elk op zijn best met een minimale rijpingstijd van 21 jaar – geselecteerd uit de distilleerderijen Braeval, Strathisla en Caperdonich. Het resultaat is een uniek smaakpalet gekenmerkt door rijke fruitige tonen, subtiele kruidige nuances en een zachte hint van rook, die samenkomen in een gebalanceerde en luxueuze ervaring, uitermate geschikt voor de zomer.



De blend is niet alleen een uitzonderlijke whisky, maar ook een kunstwerk op zich. De flessen van deze limited edition zijn voorzien van drie gedurfde ontwerpen, elk gekenmerkt door de iconische stijl van de ontwerper. De designs vangen de bloei van het seizoen, met een dynamisch bloemenpatroon in paars, geel en groen, een rijke witte madelief, en een speels patroon van witte polka dots met opvallende oranje rozen. Elke fles is een samenkomst van vakmanschap en artistieke visie en transformeert daarmee tot een waar verzamelobject dat niet alleen whisky-liefhebbers zal aanspreken, maar ook bewonderaars van high-fashion.

Zomercocktails met de Royal Salute 21 Year Old Richard Quinn Edition II

Hoewel whisky doorgaans niet wordt beschouwd als een drank voor de zomer, is de Royal Salute 21 Year Richard Quinn Edition II met zijn rijke fruitige smaken en prachtige fles met bloemenmotief de perfecte whisky om het voorjaar en de zomermaanden te vieren. Zo leent deze whisky zich ook uitstekend voor het bereiden van verfrissende cocktails.

THE LAVENDER HAZE

Gebalanceerde cocktail met florale hints.

INGREDIËNTEN:

50 ml Royal Salute Richard Quinn Edition II

10 ml violet likeur

17,5 ml citroensap

50 ml lavendel- en malva blad water

10 ml amandel-orgeade melk

METHODE:

Meng de ingrediënten en serveer over gemalen ijs.

GEGARNEERD MET:

Zwarte amandelkrul, fuchsia bloesem

AANBEVOLEN MOMENT OF GELEGENHEID:

Welkomstdrankje / Aperitief

THE ULTIMATE QUINN

Licht en fris voor een zachte, verkoelende ervaring

INGREDIËNTEN:

40 ml Royal Salute Richard Quinn Edition II

100 ml aardbei- en saffraanwater

20 ml kokoswater met rozensiroop

15 ml Verjus (verjongd druivensap)

METHODE:

Voeg alle ingrediënten toe aan een mengglas, koel 8-10 seconden en schenk door een zeef in een tumbler glas met ijs.

GEGARNEERD MET:

Eetbare bloem

AANBEVOLEN MOMENT OF GELEGENHEID:

Welkomstdrankje / Aperitief

Lees ook: De vurige klassieker – Whisky en Ginger

Verkoop informatie

De bijzondere whisky is verkrijgbaar bij selecte slijterijen in Nederland voor €199,95