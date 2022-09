Wie flirt om vooruit te komen op het werk?

Het stereotype van de vrouwelijke secretaresse die haar rok optrekt om promotie te krijgen, is net zo alomtegenwoordig als de machtige mannelijke baas die zijn ondergeschikten passeert. Maar een nieuwe studie zet beide op zijn kop met bewijs dat het eigenlijk mannen in ondergeschikte posities zijn die het meest geneigd zijn te flirten, seksuele toespelingen te gebruiken en zelfs vrouwelijke bazen lastig te vallen als een manier om hun mannelijkheid en macht te demonstreren voor persoonlijk gewin op het werk.



Het nieuwe artikel, mede geschreven door Laura Kray, professor aan de Haas School of Business, daagt de perceptie uit dat mannen in machtige posities het meest vatbaar zijn voor “sociaal seksueel gedrag” dat kan overgaan in regelrechte Intimidatie. Het onderzoek, mede geschreven door Jessica A. Kennedy van de Vanderbilt University en Michael Rosenblum van de New York University, biedt een nieuw perspectief op de machtsdynamiek op de werkplek.



“De meeste literatuur op dit gebied richt zich op mannen aan de macht. Maar door middel van een aantal onderzoeken hebben we de mythe ontkracht dat sociaal seksueel gedrag iets is dat alleen machtige mannen doen – dat macht op de een of andere manier dit aphoidesiac is dat ervoor zorgt dat mensen seksueel misbruik maken van anderen,” zei Kray, een psycholoog die geslachtsrollen studeert. “In feite ontdekten we dat het vaker mannen zijn die onzeker zijn over hun rol op het werk die ongewenst sociaal seksueel gedrag gebruiken om er mannelijker en krachtiger uit te zien, zelfs als ze weten dat het beledigend is voor vrouwen.”

In een reeks online- en laboratoriumexperimenten onderzochten de onderzoekers de relatie tussen sociale seksuele identiteit – of hoe mensen hun eigen sexappeal definiëren – en hoe dit kan leiden tot een toename van sociaal seksueel gedrag op de werkplek, waaronder flirten, seksuele toespelingen en intimidatie. Niet alleen hebben mannen meer kans dan vrouwen om dergelijk gedrag te vertonen voor persoonlijk gewin, concludeerden de onderzoekers, maar het zijn meestal mannen in lagere machtsposities die zichzelf omschrijven als “charmante flirts” met “sex-appeal” die sociaal seksueel gedrag initiëren om krachtiger lijken.

Stereotypen over flirten

Voorafgaand onderzoek naar sociale macht heeft gespeculeerd dat vrouwen vooral sociaal seksueel gedrag vertonen wanneer ze zich in ondergeschikte posities bevinden. Kray zei dat dit idee teruggaat tot oude stereotypen over vrouwen: “De secretaresse op kantoor die weinig vermogen heeft, zou bijvoorbeeld haar rok kunnen optrekken en flirten met haar baas zodat ze een betere behandeling krijgt”, zei Kray. Een onderzoekspaper voerde zelfs aan dat het vrouwen met een laag vermogen zijn die strategisch flirten op het werk, omdat ze het meeste te winnen hebben. Dat eerdere onderzoek zette Kray en haar team, beiden voormalige PhD-studenten van Berkeley Haas, ertoe aan “dit empirisch te testen” in een reeks van zes onderzoeken.



Hun experimenten toonden aan dat wanneer mensen wordt gevraagd zichzelf te definiëren, een sterke sociale seksuele identiteit kan dienen als een voorspeller van hoe ze zich op het werk gedragen. Die zelfperceptie als flirt is “belangrijk om te begrijpen wat potentiële pesters denken dat ze doen en hoe ze op zichzelf overkomen, wat een licht werpt op hoe ze hun problematische gedrag tegenover zichzelf rechtvaardigen”, schreven de onderzoekers.



De onderzoekers onderzochten ook hoe mannen en vrouwen verschillen in hun gebruik van strategische flirt. Ze ontdekten dat mannen, maar geen vrouwen, collega’s, inclusief bazen, lastigvallen wanneer ze merken dat ze weinig macht hebben en een krachtiger imago willen neerzetten. “Met andere woorden, het is een verlangen naar meer macht – niet het vasthouden van macht – dat corrumpeert”, zegt Kennedy, PhD 12, universitair hoofddocent management bij Vanderbilt. Vervolgens rationaliseren ze het gedrag en zeggen dat het een gevolg is van het feit dat ze ‘grote flirts’ zijn.

Experimenten

In een van de experimenten kregen deelnemers de kans om een ​​taakpartner van het andere geslacht seksueel ongepaste vragen te stellen tijdens een online kennismakingsbijeenkomst. Een voorbeeld was een keuze tussen vragen of hun partner ooit een conflict op het werk had gehad (een controlevraag) en of ze ooit een relatie op het werk hadden gehad (een sociaal-seksuele vraag). De onderzoekers maten hoe vaak deelnemers sociale seksuele vragen selecteerden en ontdekten dat de mannen meer sociaal seksueel gedrag initieerden dan vrouwen, maar alleen wanneer ze probeerden zichzelf te verbeteren (bijvoorbeeld dominant, krachtig, in controle lijken). Dit geslachtsverschil hield verband met hoe sterk deze mannen zichzelf als flirts hadden geïdentificeerd.



De onderzoekers rekruteerden ook meer dan 200 niet-gegradueerde studenten voor een onderzoek naar de invloed van sociale seksuele identiteit op teamwork. De deelnemers werd verteld dat hun partner in een aangrenzende studieruimte was en dat ze, voordat ze elkaar persoonlijk ontmoetten om aan taken te werken, persoonlijke informatie zouden uitwisselen (geslacht, levensdoelen, persoonlijkheidskenmerken, aantrekkelijkheid), door middel van handgeschreven profielen. Ze voltooiden ook valse leiderschapsbeoordelingen en schreven een open essay waarin eerdere leiderschapservaringen werden beschreven voordat ze het profiel van hun partner ontvingen.



De studenten werd verteld dat ze op basis van hun antwoorden zouden worden toegewezen aan de rol van baas of ondergeschikte, en dat ze met hun partner zouden werken aan een reeks taken “die door de baas worden bepaald”.

In werkelijkheid werden de deelnemers willekeurig toegewezen en werden ze gekoppeld aan een partner van het andere geslacht (die ze nooit persoonlijk zouden ontmoeten, om niemand de kans te geven om lastig te vallen). De deelnemers werd vervolgens gevraagd om te kiezen uit de groep sociale seksuele vragen – gebruikt in het vorige onderzoek – die ze wilden stellen wanneer ze hun partner ontmoetten. De onderzoekers ontdekten dat mannelijke studenten die te horen kregen dat ze ondergeschikt zouden zijn aan een vrouwelijke baas in het team, vaker sociale seksuele vragen kozen dan de mannelijke bazen, de vrouwelijke bazen en de vrouwelijke ondergeschikten.



Deze resultaten waren behoorlijk verrassend, zei Kray, omdat ze het stereotype doorbreken dat vrouwen met een laag vermogen het meest geneigd zijn om strategisch flirten te gebruiken als een manier om hun lage machtspositie te compenseren.



In een ander laboratoriumexperiment, opnieuw uitgevoerd met niet-gegradueerde studenten, onderzochten de onderzoekers machtsdynamiek. Deelnemers lazen een hypothetisch scenario voor tussen de 26-jarige David en zijn nieuwe baas, Vanessa, 27. Toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten voor koffie, vroeg David Vanessa om een ​​geweldig team te beschrijven. Vanessa zei: “Geweldige teamgenoten zijn degenen die gepassioneerd, coöperatief en bereid zijn om hard te werken. Passie is heel belangrijk.”



David reageerde op twee manieren: “Passie? Ik kan je zeker passie bieden…Heb je ooit met iemand gewerkt die je wilde daten? Ik ben benieuwd wie jij aantrekkelijk vindt.” en “Hard werken? Ik kan je zeker een sterke werkethiek bieden… Heb je ooit met iemand gewerkt waarvan je dacht dat hij een ster was? Ik ben benieuwd met wie je makkelijk samenwerkt.”



De studenten werden ondervraagd over beide interacties en vonden het eerste antwoord van David ‘flirterig, mannelijk en krachtig’ in vergelijking met het tweede. “We vonden steun voor het idee dat het initiëren van (sociaal seksueel gedrag) door mannen met een laag vermogen naar vrouwen met een hoog vermogen zou kunnen werken om de sociale perceptie van macht te beïnvloeden”, schreven de onderzoekers, en merkten ook op dat het sociale seksuele gedrag van David op het moment werkte om de machtskloof tussen hem en Vanessa verkleinen.

Gevolgen voor training op de werkplek

Dit nieuwe onderzoek gaat niet over of het goed of slecht is om te flirten, merkt Kray op, die faculteitsdirecteur is van het Centre for Equity, Gender and Leadership en eerder de effecten heeft bestudeerd van het gebruik van flirten door vrouwen als een manier om macht te tonen tijdens onderhandelingen. De studie impliceert ook niet dat het onwaarschijnlijk is dat mensen in machtige posities seksuele intimidatie plegen, waarschuwde ze. Intimidatie door een leidinggevende is zelfs bijzonder schadelijk omdat het een tegenprestatie kan zijn (bijvoorbeeld iemand vertellen dat als ze een afspraakje maken, ze een promotie of ander voordeel krijgen). En eerder onderzoek heeft aangetoond dat de meest voorkomende vorm van intimidatie op de werkplek plaatsvindt tussen collega’s van relatief gelijke macht, zei Kray. “Intimidatie kan uit alle hoeken van de bedrijfshiërarchie komen; uit ons onderzoek blijkt echter dat de enige richting die een verschil tussen de geslachten vertoont, is onder ondergeschikten die sociaal seksueel gedrag richting bazen sturen, waar we zien dat mannen dit gedrag meer vertonen dan vrouwen.



In plaats daarvan concludeert het nieuwe artikel dat flirten – of jezelf zien als een flirt – voorspellend is voor een hele reeks gedragingen. “Sommige gedragingen vallen op het relatief goedaardige einde van de schaal, en sommige zijn echt behoorlijk aanstootgevend en de meeste mensen zouden herkennen als intimidatie.”

Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers ook een aandoening die deze schadelijke sekseverschillen elimineert: een verlangen om contact te maken met anderen – bekend als ‘zelftranscendentiemotieven’ – leidt ertoe dat mannen en vrouwen zich identiek gedragen.



Daartoe suggereert Kray dat een training voor seksuele intimidatie van bedrijven kan bestaan ​​uit het vragen van mensen om na te denken over sociaal seksueel gedrag dat zij als plagen of grappen beschouwen, omdat het in plaats daarvan een systeem voor vroegtijdige waarschuwing over toekomstig gedrag zou kunnen zijn.



“Mensen hebben over het algemeen positieve associaties met flirten of charmant zijn of sex-appeal hebben,” zei Kray. “Maar als we die identiteit aannemen, leidt dat tot bepaalde gedragspatronen die de identiteit versterken. En dan gebruiken mensen die identiteit als excuus.”