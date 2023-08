Wie uitnodigen op bruiloft? 1 op 7 bruidsparen heeft achteraf spijt

Laatst geüpdatet op juli 31, 2023 by Redactie

Wie is er welkom op je bruiloft? Bij veel bruidsparen zorgt dit voor kopzorgen. Een op de zeven Nederlanders heeft achteraf zelfs spijt van het uitnodigen van bepaalde bruiloftsgasten. De grootste reden hiervoor is dat zij deze gasten niet meer spreken. Dit blijkt uit onderzoek van Kaartje2go.



De kaartenwebshop deed een groot trouwonderzoek onder bijna 800 Nederlanders. En wat blijkt: rondom de grote dag is het echt niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo heeft een op de zeven bruidsparen achteraf spijt van het uitnodigen van bepaalde personen. Hierbij ging het voornamelijk om vrienden of bepaalde familieleden die zij nu niet meer spreken. Ook de schoonfamilie blijkt bij 13% geen favoriet. Dit percentage heeft leden van de schoonfamilie uitgenodigd omdat ze zich hiertoe verplicht voelden.

De grote dag (achteraf)

Wanneer Nederlanders terugkijken op hun bruiloft, zijn er achteraf toch soms wat tegenvallers. Het grootste issue? Dat is het budget gebleken. Bijna een op de tien heeft meer geld uitgegeven dan gepland. Ook het slechte weer, het praatje van de trouwambtenaar of het gedrag van sommige gasten was niet om over naar huis te schrijven.

Huwelijksnacht geen favoriet

Het mooiste moment op de bruiloft? Ruim een kwart (27%) van de bruiden en bruidegommen kijkt met het fijnste gevoel terug op de ceremonie. Het feest volgt op de tweede plaats als mooiste moment van de bruiloft. 18% geeft aan hier het meest van te hebben genoten. Opvallend is dat de huwelijksnacht nauwelijks wordt genoemd als favoriet.

Bang voor teleurstellingen bij kiezen getuigen

Het selecteren van de juiste personen als getuigen kan best lastig zijn. Een op de vijf mensen geeft aan twijfels te hebben gehad bij het kiezen van getuigen. 60% van de Nederlanders die moeite had met het kiezen hiervan, was bang om iemand teleur te stellen. Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat het lastig was om een keuze te maken tussen verschillende mensen, omdat ze meerdere personen als ‘even belangrijk’ beschouwden.

“Het is begrijpelijk dat mensen worstelen met die beslissing”, zegt Amber Brand van Kaartje2go. “Veel echtparen zijn bang om iemand te passeren of te beledigen. Maar het kiezen van getuigen is een persoonlijke keuze. Maak vooral een keuze die voor jou goed voelt en laat deze niet beïnvloeden door de mening van anderen.”