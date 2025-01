Wie van deze fantastische bouwers mogen zichzelf de winnaars van LEGO MASTERS Out of the Box noemen?

Laatst geüpdatet op januari 27, 2025 by Redactie

Acht nieuwe teams uit Nederland en België gaan een unieke uitdaging aan en verlaten de studio om op bijzondere locaties indrukwekkende LEGO creaties te bouwen. Van musea tot historische gebouwen en bibliotheken, hun kunstwerken blijven achter als permanente tentoonstellingen. Welk duo wint de titel LEGO MASTERS Out of the Box 2025? Het programma is vanaf donderdag 6 februari wekelijks te zien bij RTL 4.

LEGO Masters Out Of The Box is een programma voor de hele familie. Het brengt adembenemende LEGO bouwwerken, uitdagende opdrachten, spanning en eliminaties samen in een creatieve reis door Nederland en België. De presentatie van het programma is dit seizoen weer in handen van Ruben Nicolai (NL) en Kürt Rogiers (BE).

Nieuwe Brickmaster Ashwin

Ashwin is de designmanager bij The LEGO Group en eindverantwoordelijk voor alles wat met graphics te maken heeft. Van de minifiguren en stickers tot de grafische details die elk LEGO bouwwerk zijn eigen unieke uitstraling geeft. Geboren en opgegroeid in Terneuzen, waar Nederland en België elkaar raken, ontdekte hij al op jonge leeftijd zijn passie voor creativiteit en speelgoed. Na zijn studie in Illustratie en Grafisch ontwerp in Gent, volgden ambitieuze stappen die hem uiteindelijk zes jaar geleden naar Denemarken brachten, waar hij zijn carrière bij The LEGO Group voortzet.

Ontmoet de bouwteams

Debbie & Wendy

Eén plus één is twee. Zussen Debbie en Wendy zijn bijna identiek en doen alles samen. Ze studeerden voor juf, delen een passie voor klimmen én hebben samen een paard en een hond. Het enige verschil? Debbie heeft een sproetje links van haar neus, en Wendy schrijf je met een y. Zelfs hun outfits zijn hetzelfde!

Delphine & Tjardo

Delphine en Tjardo zijn door ons aan elkaar gekoppeld met een gedeelde liefde voor theater. Delphine schittert in musicals, terwijl Tjardo toneelregie studeerde. Nu brengen ze hun creatieve krachten samen in de wereld van LEGO bouwen.

William & Wouter

William en Wouter ontmoetten elkaar pas twee maanden geleden via hun werk als meubel- en interieurbouwers. William is technisch zeer vaardig, terwijl Wouter met zijn achtergrond als filmmaker sterk is in storytelling.

Jelle & Marijn

Deze Vlaamse vrienden zijn al vijftien jaar onafscheidelijk. Hun rivaliteit bij bordspellen is uitgegroeid tot een hechte vriendschap. Voor het eerst werken ze samen als team in een competitie vol LEGO-uitdagingen.

Tonko & Marlene

Zoon Tonko en moeder Marlene zijn meesters van verbeelding. Hun magische samenwerking maakt hen tot een perfect duo, al raken ze soms in de knoop door hun eindeloze ideeën.

Jane & Thomas

Jane en Thomas zijn jonge ouders met een gedeelde passie voor architectuur en koffie. Als ontspanning bouwen ze met LEGO stenen, waarbij Thomas de ervaren bouwer is en Jane als nieuwkomer haar grenzen verkent.

Twan & Thom

Twan en Thom, beiden afgestudeerd in Industrial Design, hebben elkaar leren kennen tijdens hun stage bij de LEGO Groep in Denemarken. Dit duo combineert hun passie voor ontwerpen met sportieve interesses als klimmen en hardlopen!

Geriada & Vincent

Geriada en Vincent leerden elkaar kennen in de pizzeria van Vincent en wonen nu samen. Hun gedeelde liefde voor LEGO bouwen en sneakers heeft geleid tot een gezamenlijke passie én een bijzondere collectie.



Fotocredit: © Jasper Suyk



LEGO MASTERS Out of the Box wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland – een label van Banijay Benelux – en is vanaf donderdag 6 februari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.