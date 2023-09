Wie waagt de sprong in het gloednieuwe programma ‘The Jump’

Laatst geüpdatet op september 21, 2023 by Redactie

Wie haalt de overkant van de veertig meter lange brug? En wie moet een verkeerde keuze bekopen met een val van meters hoog? Dat zijn vanaf zaterdag 21 oktober wekelijks de cruciale vragen in de groots opgezette en spannende quiz ‘The Jump’. Dit alles onder leiding van presentatrice Marieke Elsinga.



Marieke: “Het decor ziet er spectaculair en groots uit. Ik heb onwijs veel zin in dit nieuwe programma. De hele stellage met de brug past echt maar nét in de studio. Voor de kandidaten wordt dit zenuwslopend. Niet alleen de spanning van de quiz, maar ook het risico om meters naar beneden te vallen. Ik heb een testsprong mogen maken en kan je vertellen: het is doodeng!”

Over ‘The Jump’

Deze nieuwe zinderende kennisquiz balanceert tussen kennis en geluk. In elke ronde strijden vijf kandidaten met stalen zenuwen om tien rijen van valluiken te overleven en zo de overkant van de brug te halen en hiermee kans te maken op € 50.000,-. Op de valluiken staan stellingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welke stelling is juist? En welke niet? Maak je keuze en waag de sprong: bij een juiste keuze blijf je staan, maar kies je verkeerd, dan volgt een huiveringwekkende val en lig je uit het spel. De kijker thuis kan, zonder risico, meespelen met de kandidaten in de studio en zo hun eigen kennis vergroten.



‘The Jump’ is een format van Talpa Concepts, wordt geproduceerd door Talpa Studios en is vanaf zaterdag 21 oktober 2023 wekelijks te zien bij RTL 4.



Beeld: William Rutten