Wie wint 100.000 euro in ‘The Floor?’

Laatst geüpdatet op januari 2, 2023 by Redactie

Eén gigantische LED-vloer, 100 kandidaten, 100 categorieën én 100.000 euro voor die ene speler die de hele vloer weet te veroveren: dat is ‘The Floor.’ In deze nieuwe meespeelbare marathonquiz nemen honderd kandidaten het tegen elkaar op in quizduels. Elke deelnemer staat op zijn eigen vlak. Het doel van ‘The Floor?’ De gehele vloer veroveren! Wie weet het meest over elke categorie, weet als enige over te blijven, verovert de hele vloer en loopt weg met een ton? ‘The Floor’ is vanaf zondag 8 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Onder leiding van presentator Edson da Graça nemen kandidaten het tegen elkaar op in een marathonquiz die zijn weerga niet kent. Elk van de 100 deelnemers heeft diens eigen categorie waarvan diegene denkt veel te weten. Wie aan de beurt is, daagt een tegenstander uit een aangrenzend vlak uit. Wie het duel wint, krijgt het vlak van de tegenstander erbij. Wie houdt het hoofd koel, weet zo de gehele vloer te veroveren én 100.000 euro te winnen?



Edson: “Na een warm welkom bij RTL met ‘Matched by Mom‘ en ‘Holland’s Got Talent‘ ben ik onwijs trots dat ik mezelf van weer een andere kant kan laten zien met ‘The Floor.’ Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mezelf verder te ontwikkelen door zo’n grote spelshow te mogen presenteren. En wát voor show: 100 kandidaten, 100 categorieën én 100.000 euro: het kan niet op!”



‘The Floor’ is geproduceerd door Talpa Entertainment Productions en is vanaf zondag 8 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



Fotocredit: RTL