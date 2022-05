Wie worden Masters of Domino 2022?

Onder toeziend oog van presentator Ruben Nicolai en jurylid Lily Hevesh én met maar liefst twee miljoen dominostenen tot hun beschikking, gaan acht dominobouwteams vanaf volgende week de strijd met elkaar aan in ‘Domino Challenge.’ Met vaste hand, precisie en zelfbeheersing maken ze oogverblindende – maar uiteraard wankelende – creaties, die tijdens het bouwen overeind moeten blijven, maar als ze klaar zijn juist helemaal om moeten vallen. Maak hier kennis met de bouwteams. ‘Domino Challenge’ is vanaf zaterdag 28 mei wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Team oranje – Arco & Jochem

Arco (20) droomde er vroeger al van om dominobouwer te worden, maar was toen helaas nog te jong voor ‘Domino Day.’ Jochem (19) is in Zwitserland opgegroeid en heeft daar op school altijd veel met domino gebouwd. Ze vormen samen een goed team, omdat Jochem erg creatief is en Arco veel technisch inzicht heeft.

Team groen – Dennis & Kayleigh

Dennis (20) en Kayleigh (23) hebben elkaar leren kennen tijdens de coronapandemie, toen ze bij de GGD werkten. Dennis heeft tot zijn veertiende veel gedominood en verwacht Kayleigh – die nog helemaal geen domino-ervaring heeft – aan te kunnen steken met zijn enthousiasme en vooral kennis.

Team zwart – Guido & Jannes

Guido (24) heeft één keer meegebouwd met het Dutch Domino Team. Nu is het tijd om zijn dominoskills verder te ontwikken. Hij houdt vooral van grote sculpturen en spektakel. Jannes’ (22) specialiteit is het bouwen van pyramides en 3D-gebouwen. Technische projecten dus, waar hij de creatieve uitspattingen van Guido goed bij kan gebruiken.

Team blauw – Guido & Larry

Larry (29) en Guido (40) zijn zeer ervaren dominobouwers. Guido heeft vroeger vaak meegewerkt aan ‘Domino Day’ als mechanieken en heeft hier zelfs zijn vrouw ontmoet. Hij weet waar hij op moet letten: goed eten tijdens het bouwen, dan blijven de handen stabiel!

Team rood – Lianne & Remco

Ongeveer vijftien jaar geleden leerden Lianne (30) en Remco (31) elkaar kennen op de atletiekbaan en sindsdien vormen ze een setje. Ze hebben weinig domino-ervaring, maar zijn wel zeer handige klussers. Zo hebben ze bijvoorbeeld een bedrijfsbus omgebouwd tot camper. Deze skills zullen ze goed kunnen gebruiken bij ‘Domino Challenge!’

Team roze – Marcel & Marie-Claire

Dit duo kent elkaar al uit de tijd van ‘Domino Day,’ waar Marcel (44) tien en Marie-Claire (40) twee keer hun ‘steentje’ aan hebben bijgedragen. Ze hadden elkaar al twaalf jaar niet gezien, maar dachten direct aan elkaar toen ze de kandidatenoproep voorbij zagen komen. Beiden hebben hun specialiteit: Marie-Claire houdt van het echte, minuscule precisiewerk en Marcel heeft bijvoorbeeld zijn eigen valtechniek bedacht.

Team fuchsia – Mitchell & Thomas

Mitchell (28) heeft tot zijn zestiende veel gebouwd en ging zelfs met regelmaat rommelmarkten af op zoek naar goede en goedkope dominostenen. Thomas zit bij het Dutch Domino Team en heeft dus ook veel bouwervaring. Op zijn YouTube-kanaal laat hij zijn dominokunsten zien aan zijn ongeveer 15.000 abonnees.

Team geel – Thomas & Wasilja

Thomas (27) en Wasilja (27) kennen elkaar van het Dutch Domino Team. Wasilja is vooral creatief – wat ook zijn werk als creative designer verklaart en Thomas – elektromonteur van beroep – is meer technisch, waarmee ze een perfecte aanvulling vormen op elkaar.

Spelopbouw

In de eerste en tweede aflevering gaan vier bouwteams de strijd met elkaar aan. Aan het eind van beide afleveringen valt er een koppel af. De overige drie gaan door naar aflevering drie en vier, waarin weer een koppel afvalt. In aflevering vijf – de halve finale – strijden vier bouwteams om een plek in de finale – aflevering zes. Wie weet de jury het meest te imponeren én de meeste steentjes om te laten gaan?

PLUS

Supermarktketen PLUS lanceert vanaf zondag 22 mei een nieuwe spaaractie in samenwerking met RTL: Domino Challengers. Klanten van PLUS kunnen sparen voor dominostenen waarmee spannende dominobanen of –bouwwerken gebouwd kunnen worden.

Beeld: Jasper Suyk