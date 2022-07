Wijnparadijs Zuid-Moravië in Tsjechië

Tsjechen staan vooral bekend als bierdrinkers, toch worden ook in dit deel van Europa wijnen geproduceerd. Zuid-Moravië is het wijnparadijs van Tsjechië. Het gebied, gelegen aan de grens met Oostenrijk, heeft cultureel erfgoed, kilometers aan fietspaden en glooiende wijngaarden. Het is de ideale vakantiebestemming voor een wijnreis naar de minder bekende wijnen van Europa. Proef de lokale druivensoort Pálava of geniet van een Pinot Noir, Riesling of bruisende wijn tijdens een bezoek aan een wijnhuis, -kelder of -festival.

Wijn in Zuid-Moravië

Wie aan wijn denkt, denkt vooral aan Frankrijk, Duitsland of Italië. Toch worden in het Tsjechische Zuid-Moravië al eeuwenlang druiven verbouwd. Ten tijde van het communisme hadden de wijngaarden in Tsjechië het zwaar te verduren. De kwaliteit was ver onder niveau en de ontwikkelingen waren achtergebleven. De afgelopen twintig jaar hebben de wijnboeren in Tsjechië hun geld en tijd besteed aan het verbeteren van de wijngaarden, de productie van de wijn en het telen met nieuwe druivenrassen. De wijnindustrie is nu niet meer weg te denken en diverse Tsjechische wijnen hebben internationale prijzen gewonnen.

Pittoreske dorpen en wijnkelders

Met meer dan 90% van de totale wijnproductie is Zuid-Moravië, in het zuidoosten van Tsjechië, het wijnepicentrum van het land. Zuid-Moravië is een romantische streek, dit komt mede door de pittoreske dorpjes waar zich kleurrijke wijnkelders bevinden, vaak half verstopt in de heuvels. Prachtige wit-blauwe wijnkelders vind je in het dorp Petrov. Zo’n tachtig originele wijnkelders genaamd Plže zijn sinds de 15e eeuw door de wijnboeren zelf gebouwd. Het is uitgeroepen tot een beschermd gebied voor volksarchitectuur. In Vrbice zijn er wijnkelders, die tot zeven verdiepingen boven elkaar in zandsteen zijn uitgegraven. De plek wordt Tsjechisch Hobbiton genoemd. Lokale folklore kun je ook in Mutěnice bewonderen. Al wandelend door de charmante steegjes kun je de beschilderde kelders bekijken, genaamd Mutěnické Búdy. Tussen de zeshonderd wijnkelders is er altijd wel een wijnboer die een glas Moravische wijn aanbiedt.

De wijnfestivals van Moravië

Waar wijn is, wordt gefeest, en dat is in Zuid-Moravië niet anders. In september worden in verschillende dorpen wijnfestivals georganiseerd. De troef daar is burčák, de jongste wijn van het jaar. Burčák is ontzettend zoet en bevat bijna geen alcohol. Het grootste wijnfestival van de regio is in Znojmo. Een stad omringd door wijngaarden en het is de toegangspoort tot het Nationale Park Podyjí. Het driedaagse festival omvat een markt, wijnproeverijen en een historische parade. In hetzelfde weekend vindt in de stad Mikulov een wijnfestival plaats. Liefhebbers van culinaire lekkernijen, wijn en cultuur kunnen genieten van een gevarieerd programma met veel muziek. In Uherské Hradiště aanschouw je de rijkdom van de traditionele volkscultuur. Met trots wordt hier klederdracht gedragen, lokale muziek gespeeld en wijn geschonken.



> 9-11 September 2022 Wijnfestival Znojmo

> 9-11 September 2022 Wijnfestival Mikulov

> 10-11 September 2022 Wijnfestival Uherské Hradiště

Een reis langs de mooiste en beste wijnhuizen

Terwijl tijdens de wijnfestival burčák rijkelijk vloeit en in plastic literflessen naar huis wordt genomen, kun je wijnen van langere rijping het beste proeven bij een van de vele wijnhuizen in Zuid-Moravië. Enkele van deze wijnmakerijen zijn architecturele parels. Een fantastische locatie heeft wijnhuis Sonberk. Je rijdt het wijnhuis tegemoet via een oprijlaan omzoomd met wijngaarden. Sonberk kijkt uit over de wijngaarden en biedt uitzicht op het Nové Mlýny stuwmeer en de heuvels van het Pálava gebergte. Vlakbij Sonberk ligt het ultramoderne Gotberg. Het gebouw werd in 2009 benoemd tot ‘Beste industriële gebouw in Zuid-Moravië. Het ondergrondse proeflokaal, dat door haar uiterlijk Diamant wordt genoemd, is voor begeleide proeverijen. Wijnhuis Starý vrch ligt in het wijndorp Hustopeče. De wijnmakerij biedt rondleidingen aan en je kunt het aanbod van droge, halfdroge en zoete wijnen proeven.



Beeld: South Moravia Tourism