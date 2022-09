Wil je de financiële stressniveaus verlagen? Hier zijn 6 tips

Wakker liggen over geldzorgen of een gevoel van paniek bij het openen van een rekening komt maar al te vaak voor, en wij willen je helpen. Het verschuiven van iemands kijk op een meer bewuste benadering van geld kan stress verlichten en leiden tot een gezondere relatie met financiën.

Als de wereld op je drukt, kan de tijd nemen om voor jezelf te zorgen een onmogelijke luxe lijken, maar kalm blijven en zo objectief mogelijk zijn, kan lonend zijn als het gaat om je financiële toekomst.

Wat is mindfulness eigenlijk?

Mindfulness is tegenwoordig een groot onderwerp en mindfulness-oefeningen hebben hun weg gevonden naar veel gebieden van het leven, van eten tot werken. Laten we in de context van financieel welzijn eens kijken naar mindfulness als een bewustzijn van moment tot moment van onze gedachten, gevoelens en omstandigheden – met een houding die koesterend is, niet veroordelend.

Dit concept is van toepassing op je financiën door je manier van denken te veranderen. Het doel is om meer duidelijkheid te scheppen in iemands financiële besluitvorming en om stress en angst over geld te verminderen. Dit is wat je moet doen:

1. Blijf op de hoogte

Als het leven druk wordt, is het gemakkelijk om de financiën uit het oog te verliezen. Verrassingskosten (of een verrassend laag saldo) kunnen een beetje verwarring in een hoop stress veranderen. Houd rekening met het bestedingspatroon – waar, waarom en hoeveel – geld wordt uitgegeven. Het gebruik van een budget is vaak de sleutel. Het doel van budgettering is om geld af te stemmen op prioriteiten. Het kan licht werpen op welke uitgaven je moet vermijden, zoals sommige abonnementsdiensten of een dagelijkse koffiesessie. Vermijd het uitgeven van geld aan niet-noodzakelijke zaken voor een specifiek tijdsbestek, zoals een dag of een week. Dit zal niet alleen meer geld besparen, maar het zal ook duidelijk maken welke uitgaven er echt toe doen als het gaat om iemands doelen en geluk.

2. Oefen acceptatie

Voor velen is eigenwaarde verbonden met een gevoel van financieel succes. Als het lijkt alsof een lid van iemands sociale kring meer geld verdient en in een groter huis woont, is het gemakkelijk om onder druk gezet te worden om “bij te praten” met leeftijdsgenoten. Maar financieel welzijn is geen wedstrijd, en ieders leven is anders. Probeer zonder oordeel naar de financiën te kijken. We zijn allemaal mensen en financiële fouten gebeuren. Als grote doelen nog in de verte liggen, kan het erkennen dat aan de behoeften van vandaag wordt voldaan, helpen om tevredenheid en veerkracht op te bouwen in de toekomst. Vergeet niet om successen te erkennen, hoe klein ook.

3. Vind balans

Streef door middel van bewuste budgettering naar een gezond evenwicht tussen wensen en behoeften. Als iemand meerdere banen moet hebben of moeite heeft om hoge huisvestingskosten of studieleningen te betalen, kan dit moeilijk aanvoelen, maar het is niet onmogelijk. Wees helder over wat wel en niet noodzakelijk is, terwijl je erkent dat gevoelens echt zijn en dat de wens om leuke dingen te kopen of te doen geldig is, zelfs als het uitstellen van deze activiteiten of aankopen noodzakelijk is. Als je de motivatie achter een aankoop begrijpt, kun je bepalen of het de moeite waard is. Veel mensen geven bijvoorbeeld liever geld uit aan ervaringen dan aan materiële bezittingen, omdat ze denken dat hun herinneringen aan een geweldige reis of concert meer waard zijn dan spullen.

4. Intenties instellen

Worden financiële beslissingen doelbewust of uit gewoonte genomen? Het beoefenen van mindful finance kan helpen om duidelijke doelen te stellen, zolang je ze maar opvolgt met actie. Onvoorziene uitgaven zijn bijvoorbeeld een reden tot bezorgdheid: zet je in voor het opbouwen van een noodspaarfonds. Identificeer zinvolle stappen die moeten worden genomen, zoals “jezelf eerst betalen” door elke betaaldag geld te sparen. Onthoud dat het prima is om klein te beginnen, gewoon beginnen met sparen is een grote boost voor je zelfvertrouwen. Bewust zijn kan ook betekenen dat je financiële keuzes moet maken die waarden weerspiegelen. Veel mensen zijn bijvoorbeeld voorzichtig met het ondersteunen van bedrijven met een ethisch bedrijfsmodel, of ze kunnen winkelen bij lokale bedrijven en bankieren bij hun lokale kredietvereniging omdat deze organisaties investeren in hun gemeenschap en goede doelen steunen waarin ze geloven.

5. Vereenvoudigen

Als er veel verantwoordelijkheden zijn, kan tijd zelfs schaarser zijn dan geld. Een van de beste manieren om financiële stress te verminderen, is door het geldbeheer te vereenvoudigen. Hier zijn een paar manieren om tijd te besparen:

Gebruik online en mobiel bankieren om aan veel bankbehoeften te voldoen.

Schakel over van papieren rekeningafschriften naar e-afschriften (dit helpt ook om de rommel te verminderen!).

6. Pak een meditatieoefening op

Je aanwezig voelen in het moment en de stress van het leven op pauze zetten kan krachtig zijn. Het beginnen met meditatiebeoefening heeft veel mensen geholpen kalmer en meer gefocust te worden. Voorbeelden hiervan zijn dagelijkse dagboeken, elke dag beginnen door een paar minuten in stilte te zitten en aandachtig te ademen, of een loopmeditatie te doen. Er zijn tal van oefeningen voor verschillende persoonlijkheden, dus probeer er een paar uit en kijk wat jou helpt financiële gemoedsrust te bereiken. Het enige dat je kunt verliezen, is stress.

Het leven stopt of vertraagt niet in moeilijke financiële tijden. De eerste stap bij het doorstaan van huidige en toekomstige stormen is om het hoofd koel te houden en objectief naar jouw situatie te kijken.