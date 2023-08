Wil je de veerkracht van kinderen vergroten? Leer creativiteit

Laatst geüpdatet op augustus 25, 2023 by Redactie

Train basisschoolleerlingen hoe ze creatief kunnen zijn en je kunt hun helpen veerkracht te vergroten bij problemen in het echte leven, suggereert nieuw onderzoek. In een kleine studie trainden onderzoekers derde-, vierde- en vijfdeklassers in het gebruik van literaire technieken zoals het verschuiven van perspectief, contrafeitelijk (wat als) denken en causaal (waarom) denken om de creativiteit bij het omgaan met moeilijkheden te verbeteren.

De technieken hielpen kinderen nieuwe, creatieve en praktische manieren te bedenken om problemen op te lossen, zegt Angus Fletcher, hoofdauteur van het onderzoek en hoogleraar Engels aan de Ohio State University en lid van het Project Narrative van de universiteit.



“Er zijn zorgen over de veerkracht van kinderen in de nasleep van COVID-19 en het gevoel dat veel kinderen het moeilijk hebben op school en in het leven”, aldus Fletcher. “Creativiteitstraining kan kinderen helpen een tweede plan te bedenken als het niet lukt.”



Fletcher zei dat het programma dat in dit onderzoek werd gebruikt om kinderen te helpen, vergelijkbaar was met het programma dat hij en zijn collega’s met succes gebruikten bij het Amerikaanse leger – en dat dit ertoe leidde dat Fletcher de Public Service Commendation Medal ontving, de vierde hoogste onderscheiding die het leger kan verkrijgen.



De onderzoekers deden twee afzonderlijke onderzoeken waarbij studenten betrokken waren die een zomerkamp bezochten in een buitenwijk van Columbus.



In één onderzoek werden 32 studenten in twee groepen verdeeld. In de controleconditie werd de kinderen verteld dat ze een speciale eigenschap van zichzelf moesten identificeren. Ze kregen te horen dat dit hun speciale kracht was die hen kon helpen elk probleem op te lossen.



In de creatieve conditie werd de leerlingen verteld dat ze aan een vriend moesten denken die iets speciaals deed en hem moesten beschouwen als hun ‘creatieve vriend’ die hen kon helpen elk probleem op te lossen. Dit type creativiteitstraining wordt perspectiefverschuiving genoemd, waarbij de kinderen door de ogen van iemand anders naar een probleem kijken.



“Als je mensen vraagt hun perspectief te veranderen en je voor te stellen dat je advies krijgt van een vriend, krijg je veel creatievere en effectievere oplossingen voor problemen dan alleen maar proberen het probleem zelf op te lossen”, aldus Fletcher.



En dat is wat de studie heeft gevonden. In één deel van het onderzoek identificeerden leraren een probleem dat een uitdaging vormde voor hun leerlingen – bijvoorbeeld dat ze niet naar het verjaardagsfeestje van een vriend konden gaan omdat ze met hun ouders de stad uit gingen.



De leerlingen dachten ook na over een uitdagend probleem in hun eigen leven. Enkele problemen die genoemd werden, waren onder meer ‘mijn broer heeft een communicatiestoornis’, ‘mijn vader moet twee maanden weg zijn’ en ‘mijn zus pest mij’.



Uit de resultaten bleek dat zonder de perspectiefverschuivingstraining minder dan de helft van de leerlingen een oplossing kon bieden voor de leeftijdstypische problemen en dat bijna niemand een oplossing kon bieden voor hun eigen problemen.



Maar 94% van degenen die getraind waren in het veranderen van perspectief, bood een oplossing voor beide.



Rechters (die opgeleide leraren waren) beoordeelden de oplossingen van de kinderen ook op creativiteit, waarbij werd beoordeeld hoe verrassend of uniek de oplossingen waren.

Met de interventie was de gemiddelde creativiteitsscore 6,44 op 10 (matige creativiteit), vergeleken met 3,05 (lage creativiteit) voor degenen die de perspectiefveranderende interventie niet ontvingen.



Deze resultaten lieten zien hoe creativiteitstraining het gevoel van zelfeffectiviteit van kinderen zou kunnen vergroten – het geloof dat ze enige controle en macht over hun eigen leven hadden, zei Fletcher.



Bij het nadenken over hun eigen problemen kwamen de meeste kinderen die de interventie kregen met een mogelijke oplossing op de proppen. Maar 15 van de 16 kinderen in de controlegroep gaven het feitelijk op, zei Fletcher. Ze zeiden óf dat ze niet wisten hoe ze hun probleem moesten oplossen, óf ze vertoonden een of andere vorm van magisch denken, zoals zeggen dat ze een superheld konden worden.



Een tweede longitudinaal onderzoek onder 28 studenten in hetzelfde kamp was bedoeld om de effecten van een vijfdaags, tien uur durend narratief creativiteitscurriculum op creativiteit, zelfeffectiviteit en veerkracht te testen.



Naast perspectiefverschuiving werden de studenten ook getraind in andere narratieve creativiteitstechnieken, zoals causaal denken, zei Fletcher.



“Als kinderen een probleem niet kunnen oplossen, trainen we ze om een back-up te maken en na te denken over wat ze proberen te bereiken – het waarom-probleem,” zei Fletcher.



‘Doe een stap terug en zeg waarom dit belangrijk is? We merken vaak dat als je breder nadenkt over wat je probeert te bereiken, en waarom het zo belangrijk is, je kunt zien dat er andere manieren zijn om te krijgen wat je wilt.’



Aan het einde van het curriculum kregen de studenten leeftijdstypische problemen voorgeschoteld die vergelijkbaar waren met het eerste onderzoek, en onderzochten ze ook een van hun eigen problemen.



Om de veerkracht te testen, zorgden de onderzoekers voor een onverwachte uitdaging toen de kinderen hun voorgestelde oplossing voor hun problemen presenteerden: ze vertelden de kinderen dat het niet zou werken.



De resultaten toonden aan dat elke leerling die het vijfdaagse curriculum volgde, in staat was een tweede oplossing te bieden voor zowel leeftijdstypische als persoonlijke problemen.



“Met deze training waren de kinderen onaangedaan toen ze te horen kregen dat hun eerste oplossing niet werkte. Ze kwamen met een tweede plan, dat een goede test is voor de veerkracht”, aldus Fletcher.



En de tweede oplossing voor de problemen kreeg gemiddeld hogere creativiteitsscores van de juryleden – 7,5, wat duidde op een matige tot hoge creativiteit, vergeleken met 5,45 voor hun eerste oplossing.



Tweede oplossingen scoorden ook hoger op het gebied van bruikbaarheid, wat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat ze in de echte wereld zullen slagen.



Fletcher zei dat dit onderzoek een hoopvolle boodschap geeft: er zijn dingen die we kunnen doen om kinderen te helpen met hun problemen om te gaan.



“We bevinden ons op dit moment in onze samenleving waar onze kinderen hulp nodig hebben. We ontdekten dat kinderen vóór deze training de neiging hadden om het gewoon op te geven als ze met problemen werden geconfronteerd. Dat kan ertoe leiden dat ze boos worden, of zich schamen omdat ze hun problemen niet kunnen oplossen, of op zoek gaan naar volwassenen die oplossingen aandragen.”



Wat narratieve creativiteitstraining kan doen, is kinderen leren dat er manieren zijn om problemen uit het echte leven aan te pakken waarvoor geen gemakkelijke antwoorden bestaan, zei hij.

Fletcher zei dat kinderen creativiteit kunnen leren via kunst, zoals literatuur en theater, als het op de juiste manier wordt gedaan. In plaats van leerlingen alleen maar te vragen kunstwerken te analyseren, kunnen docenten leerlingen zichzelf te laten voorstellen als verschillende karakters, nieuwe perspectieven verkennen en zich bezighouden met waarom en wat-als-denken.



“Het vermogen om dit soort denken te gebruiken kan niet worden beoordeeld via gestandaardiseerde tests. Maar het is nog steeds erg belangrijk en kan kinderen helpen hun creativiteit te gebruiken en te laten groeien om uitdagingen in de echte wereld op te lossen, ‘zei hij.