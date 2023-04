Wil je seksuele voldoening? Doe wiskunde

Laatst geüpdatet op april 24, 2023 by Redactie

Wiskundigen van de Universiteit van Sussex hebben het allereerste wiskundige model ontwikkeld voor het bereiken van seksuele voldoening, zoals onthuld in een nieuw artikel. Geïnspireerd door het gebruik van wiskunde om sportprestaties te analyseren en te verbeteren, hebben de Sussex-onderzoekers tientallen jaren aan gegevens over fysiologische en psychologische opwinding gecombineerd om de optimale omstandigheden voor het bereiken van een orgasme te modelleren.

De onderzoekers deden dit door gegevens van de vier stadia van de mannelijke cyclus te volgen en te analyseren: opwinding, plateau, orgasme en resolutie. Ze ontdekten dat deelnemers die te vroeg in de cyclus te veel psychologische stimulatie hadden, minder snel een climax bereikten.



Als gevolg hiervan hebben de onderzoekers twee wiskundige vergelijkingen gemaakt om hun bevindingen weer te geven – een die de fysiologische aspecten van het bereiken van een climax behandelt, en de andere die de psychologische aspecten dekt.



Dr Konstantin Blyuss, mede-hoofdauteur van het onderzoek en lezer in wiskunde aan de University of Sussex School of Mathematical and Physical Sciences, legt hun bevindingen uit:



“In het verleden hebben onderzoekers geprobeerd een model te schrijven om het fysiologische pad naar een climax te beschrijven, maar zonder succes. Op basis van gevestigde gegevens en ons eigen eerder gepubliceerde werk over het modelleren van biologische fenomenen zoals epidemiologie en immuniteit, hebben we het eerste succesvolle wiskundige model van seksuele prestaties ontwikkeld. Onze resultaten hebben betrekking op de fysiologische en psychologische aspecten die nodig zijn om een climax te bereiken. Ze versterken en bewijzen wiskundig bestaande onderzoeken naar de psychologie van seks.



“Een belangrijke bevinding is dat te veel psychologische opwinding vroeg in het proces de kans op het bereiken van een climax kan belemmeren. Simpel gezegd, onze bevindingen kunnen worden samengevat als ‘niet te lang nadenken’.”



De studie richt zich op de seksuele reacties van mannen omdat zij, in vergelijking met vrouwen, een eenvoudiger opwindingscyclus hebben en dus een goed wetenschappelijk startpunt vormden. Met behulp van hun bevindingen werken de wiskundigen van Sussex nu aan een model voor vrouwelijke tevredenheid.



Dr. Yuliya Kyrychko, een lezer in wiskunde aan de University of Sussex School of Mathematical and Physical Sciences, die samen met Dr. Blyuss het onderzoek leidde, zegt:



“Onze bevindingen werpen licht op een sociaal taboe-onderwerp, waarvan we denken dat het nuttige toepassingen zou kunnen hebben voor de klinische behandeling van seksuele disfunctie, en om het grote publiek een beproefde formule te bieden om hun seksleven te verbeteren.



“Met wat we uit deze studie hebben geleerd, zijn we van plan de vrouwelijke seksuele respons wiskundig te modelleren, die fysiologisch – en wiskundig – complexer is dan de mannelijke respons.”

Over de studie

De wiskundigen van Sussex analyseerden gegevens uit eerdere onderzoeken, met name de Masters-Johnson-theorie van de seksuele responscyclus, die gegevens omvatte van 10.000 seksuele handelingen uitgevoerd in het laboratorium door 382 vrouwen en 312 mannen. Deze studie ondersteunt veel van het wetenschappelijke onderzoek naar menselijke seksuele respons dat is gevolgd. Het Sussex-team vergeleek die bevindingen met gegevens van onderzoeken die ongeveer tien jaar geleden aan de Universiteit van Groningen in Nederland werden uitgevoerd. In die onderzoeken ondernamen deelnemers met instemming seksuele handelingen in fMRI-machines. Hun neurologische veranderingen werden gecontroleerd, ook wanneer ze een hoogtepunt bereikten.

De gecombineerde gegevens leggen een verscheidenheid aan waargenomen verschijnselen vast, waaronder perioden van normale spontane opwinding gedurende de dag, reacties bij mannen met een dwarslaesie, evenals spontane nachtelijke emissies, in de volksmond en klinisch bekend als ‘natte dromen’.