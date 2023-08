Wil jij kwalen en ziektes ook graag voor zijn?

Laatst geüpdatet op augustus 3, 2023 by Redactie

Preventieve gezondheidszorg, het vroegtijdig opsporen van ziektes en aandoeningen voordat klachten optreden, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Traditioneel gaan we naar de huisarts zodra we klachten ervaren, maar wat als we die klachten kunnen voorkomen? Het regelmatig laten uitvoeren van een gezondheidscheck biedt de mogelijkheid om ziektes in een zeer vroeg stadium op te sporen en proactief te handelen. Bij Prescan hebben ze specialisten die deze preventieve aanpak omarmen. In plaats van te wachten op klachten, biedt Prescan de kans om je gezondheid regelmatig te monitoren en mogelijke problemen in een vroeg stadium te ontdekken. In dit artikel leggen we graag uit hoe preventieve gezondheidszorg bij Prescan kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ernstige ziektes.

De voordelen van een preventief gezondheidsonderzoek bij Prescan

Stel je voor: Jasmijn, een 40-jarige vrouw, heeft altijd een druk leven gehad. Ze jongleert met haar carrière, gezin en sociale verplichtingen. De afgelopen tijd merkt ze echter dat haar energieniveau afneemt en dat ze regelmatig last heeft van stress. Ze begint zich zorgen te maken over haar gezondheid en vraagt zich af of er onderliggende problemen zijn die ze nog niet heeft opgemerkt. Jasmijn heeft gehoord over een preventief gezondheidsonderzoek en besluit om er een aan te vragen bij Prescan. Ten eerste wil ze graag inzicht krijgen in haar algehele gezondheidstoestand en eventuele risicofactoren die ze misschien over het hoofd ziet. Ten tweede wil ze ziektes in een vroeg stadium kunnen detecteren, zodat ze indien nodig tijdig en gericht kan ingrijpen. Bovendien waardeert Jasmijn de efficiëntie van het proces bij Prescan, waar ze direct een afspraak kan maken zonder wachtlijsten. Ze hoopt dat het preventieve gezondheidsonderzoek haar gemoedsrust zal geven en haar in staat zal stellen om proactief voor haar gezondheid te zorgen.

Bij Prescan kun je ook terecht voor een total bodyscan. Een bodyscan, ook wel bekend als een gezondheidsonderzoek of total body scan, is een medisch onderzoek dat risicofactoren en mogelijke aandoeningen vroegtijdig kan opsporen. Het doel van een bodyscan is om, zonder verwijzing, locatie en tijdstip naar keuze, inzicht te krijgen in jouw gezondheidstoestand. De bodyscan omvat vijf specifieke MRI-scans van verschillende lichaamsdelen, zoals de schedel & hersenen, halsvaten, borstkas, bovenbuik en onderbuik. Hoewel niet alle risicofactoren zichtbaar zijn op een MRI-scan, biedt Prescan ook uitgebreide onderzoeksprogramma’s aan, waaronder cardiologisch, dermatologisch en laboratoriumonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden beoordeeld door medisch specialisten. Met de bodyscan krijg je direct de uitslag en heb je te allen tijde toegang tot de MRI-beelden, die gemakkelijk gedeeld kunnen worden.

Wanneer je graag een preventief onderzoek wilt laten uitvoeren door de specialisten van Prescan, neem dan vandaag nog even contact op. Een specialist kan je laten weten wat de opties zijn en vragen geven op je antwoorden. Heb jij al klachten ontwikkeld? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Hoe eerder je je onderzoek begint, hoe beter het is.