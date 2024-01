Wil jij kwaliteit en vertrouwen uiten? Maak kennis met het SNA-keurmerk en ABU-certificaat

Laatst geüpdatet op januari 17, 2024 by Redactie

Flexibel werk is de laatste jaren erg populair geworden doordat veel mensen dit simpelweg een fijne manier van werken vinden. In de dynamische wereld waarin we leven is het belangrijk om op dit aspect te allen tijde kwaliteit te bieden aan zowel opdrachtgevers als werkkrachten. Op dit gebied zijn het SNA-keurmerk en het ABU-certificaat twee belangrijke aspecten die bijdragen aan transparantie en betrouwbaarheid binnen de uitzendbranche. In deze tekst gaan we dieper in op deze twee certificeringen zodat je precies weet waar ze voor dienen en welke voordelen ze met zich meebrengen.

Eerlijk zaken doen

Als je op de lange termijn iets fundamenteels wil opbouwen zul je het verste komen met het ethische aspect in gedachten. Het sna keurmerk, ook wel bekend als de stichting normering arbeid, is een stichting die onafhankelijk is opgericht om de risico’s van opdrachtgevers op het gebied van arbeid en aansprakelijkheid te beperken.



Het sna keurmerk richt zich op het controleren van ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het sna keurmerk zorgt er hierbij voor dat al deze ondernemingen voldoen aan de wettelijke eisen in Nederland. Bedrijven met een sna keurmerk hebben hun financiële administratie goed op orde, dragen verplicht premies en belastingen af en zorgen voor correcte betalingen. Dit geeft niet alleen maar een stukje vertrouwen, maar biedt ook de zekerheid aan opdrachtgevers of werknemers. Het is een stempel van kwaliteit die je als onderneming in de uitzendbranche zeker moet hebben.

Het verzekeren van een professionele dienstverlening

Als onderneming in de uitzendbranche heb je zeker te maken met vooroordelen. Dit komt doordat er een heleboel ondernemingen zijn in deze branche die simpelweg niet het werk leveren dat vooraf wordt beloofd. Door een abu certificaat weten opdrachtgevers die met jou in zee gaan, dat je de regels volgens de wet naleeft, goede arbeidsvoorwaarden hanteert en dat je een zorgvuldig personeelsbeleid hebt. Een abu certificaat, oftewel algemene bond uitzendondernemingen, is de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Dit certificaat wordt dus uitgereikt aan ondernemingen die voldoen aan de kwaliteitsnorm en de abu-cao.



Door dit certificaat te behalen zal dit indirect leiden tot meer opdrachten en dus meer resultaat met je onderneming. Bedrijven en opdrachtgevers zullen namelijk gestimuleerd raken wanneer ze zien dat je een abu-certificaat en sna keurmerk hebt binnen jouw onderneming. Je wekt hiermee vertrouwen op waardoor bedrijven en opdrachtgevers sneller bij je zullen aankloppen voor jouw expertise.