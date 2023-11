Wil je je doelen bereiken? Wordt boos

Laatst geüpdatet op november 2, 2023 by Redactie

Hoewel woede vaak wordt gezien als een negatieve emotie, kan het ook een krachtige motivator zijn voor mensen om uitdagende doelen in hun leven te bereiken, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.

“Mensen geloven vaak dat een staat van geluk ideaal is, en de meerderheid van de mensen beschouwt het nastreven van geluk als een belangrijk levensdoel”, zegt hoofdauteur Heather Lench, PhD, professor aan de afdeling psychologische en hersenwetenschappen aan de Texas A&M University. “De opvatting dat positieve emoties ideaal zijn voor de geestelijke gezondheid en het welzijn is prominent aanwezig in leken- en psychologische verhalen over emoties, maar eerder onderzoek suggereert dat een mix van emoties, inclusief negatieve emoties zoals woede, tot de beste resultaten leidt.”



De functionaliteitstheorie van emoties, die al tientallen jaren wordt bestudeerd, suggereert dat alle emoties, goed of slecht, reacties zijn op gebeurtenissen in de omgeving van een persoon en dienen om die persoon te waarschuwen voor belangrijke situaties die actie vereisen, aldus Lench. Elke emotie kan om een andere reactie vragen. Verdriet kan er bijvoorbeeld op wijzen dat iemand hulp of emotionele steun nodig heeft, terwijl woede erop kan wijzen dat hij of zij actie moet ondernemen om een obstakel te overwinnen.



Om de rol van woede bij het bereiken van doelen beter te begrijpen, voerden onderzoekers een reeks experimenten uit waarbij meer dan 1.000 deelnemers betrokken waren en analyseerden ze enquêtegegevens van meer dan 1.400 respondenten. In elk experiment wekten onderzoekers een emotionele reactie op (zoals woede, amusement, verlangen of verdriet) of een neutrale emotionele toestand, en presenteerden de deelnemers vervolgens een uitdagend doel.



In één experiment kregen de deelnemers beelden te zien die waren ontworpen om specifieke emotionele of neutrale reacties uit te lokken, en vervolgens werd hen gevraagd een reeks woordpuzzels op te lossen. In een ander geval was het doel om hoge scores te behalen in een ski-videogame, waarbij één spel uitdagend was (het ontwijken van vlaggen op een slalombaan) en één eenvoudiger spel waarbij alleen een sprong nodig was.



In alle experimenten verbeterde woede het vermogen van mensen om hun doelen te bereiken, vergeleken met een neutrale toestand in een verscheidenheid aan uitdagende situaties. In sommige gevallen ging dit gepaard met hogere scores of kortere responstijden. In één experiment verhoogde het ook het valsspelen om een beter resultaat te bereiken.



De onderzoekers analyseerden ook gegevens uit een reeks enquêtes verzameld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en 2020. Vóór de verkiezingen werd mensen gevraagd aan te geven hoe boos ze zouden zijn als hun favoriete kandidaat niet zou winnen. Na de verkiezingen meldden zij of zij hadden gestemd en op wie zij hadden gestemd. Deelnemers aan de enquête die aangaven dat ze boos zouden zijn als hun kandidaat niet zou winnen, hadden een grotere kans om te stemmen bij de verkiezingen, maar woede had geen effect op op welke kandidaat ze stemden.



“Deze bevindingen tonen aan dat woede de inspanning vergroot om een gewenst doel te bereiken, wat vaak resulteert in meer succes”, aldus Lench.



De effecten van woede bij het aansporen van mensen om hun doelen te bereiken, waren volgens Lench specifiek voor situaties waarin de doelen uitdagender waren. Woede leek niet in verband te worden gebracht met het bereiken van doelen wanneer de doelen gemakkelijker waren, zoals in de videogame met skispringen.



Lench merkte ook op dat hoewel woede over de hele linie in verband werd gebracht met meer succes, in sommige gevallen amusement of verlangen ook in verband werd gebracht met het vergroten van het bereiken van doelen.



De resultaten suggereren dat emoties die vaak als negatief worden beschouwd – zoals woede, verveling of verdriet – volgens Lench nuttig kunnen zijn.

“Mensen geven er vaak de voorkeur aan om positieve emoties meer dan negatieve als instrument te gebruiken en hebben de neiging om negatieve emoties als onwenselijk en onaangepast te beschouwen,” zei ze. “Ons onderzoek draagt bij aan het groeiende bewijs dat een mix van positieve en negatieve emoties het welzijn bevordert, en dat het gebruik van negatieve emoties als hulpmiddel in sommige situaties bijzonder effectief kan zijn.”