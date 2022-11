Winactie: 5 Morgana appel pakketten

Ken jij Morgana al? Een super frisse, sappige en zoete appel van Nederlandse bodem. On the way to PlanetProof geteeld, in onder andere Zuid-Limburg, het Rivierenland, Zeeland en de Flevopolder. En vanaf nu is dit super lekkere Nederlandse appeltje ook te koop in de supermarkt!



We mogen 5 Morgana pakketten weggeven aan onze lezers! In de mooie pakketten zitten natuurlijk Morgana appels, een mooie canvas tas, een hamamdoek en een Dopper. Een perfect pakket voor de herfst, want een appel is super gezond en een echte boost voor je immuunsysteem! Lees hier meer over de appel en hoe je kans kunt maken op een pakket!

Lees ook: 3 redenen om een ​​appel als tussendoortje te kiezen

Weetjes Morgana appels

• Morgana is een appel van Nederlandse bodem en wordt geteeld in onder andere de kalkrijke en vochtregulerende lössgronden van Zuid-Limburg tot aan de voedzame kleibodem in het Rivierenland, Zeeland en de Flevopolder.



• Morgana wordt On the way to PlanetProof geteeld. On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat laat zien dat de telers duurzame productiemethoden toepassen. Hierdoor verlagen ze onder andere hun ecologische footprint en stimuleren ze biodiversiteit. Door producten met dit keurmerk te kopen, maak je een betere keuze voor natuur, klimaat én dier. Samen met boeren, telers, andere bedrijven én consumenten werken we naar een landbouwproductie toe die in balans is met de draagkracht van de aarde. Samen zijn we On the way to PlanetProof! Het keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting Milieukeur (SMK).



• Morgana wordt sinds 2018 in Nederland geteeld. Over de jaren zijn er steeds meer appelbomen aangeplant en daarmee is de productie van het Morgana ras uitgebreid zodat de oogst nu in 2022 beschikbaar is in supermarkten door het hele land.



• Morgana is een kruising tussen Golden Delicious en NY75413-30. Dit zorgt voor de kenmerkende smaak. De ontwikkeling en veredeling van een appelras duurt gemiddeld zo’n 15 jaar.



• Smaak Morgana: verfrissend, met een gebalanceerde, zoete smaak. De appel is zeer aromatisch en heeft een licht tropische toets. Ook is de appel extreem sappig en fris. Een bite van Morgana geeft je hernieuwde energie en zorgt ervoor dat je de hele dag in balans blijft. De ideale appel voor een lekker en verfrissend tussendoortje met veel smaak.



• Morgana is een tweekleurige appel, gekenmerkt door een natuurlijke, dieprode kleur met gele tinten. De appel is middelgroot van formaat en heerlijk knapperig.



• De oogst van het najaar van 2022 is vanaf 7 november onder andere verkrijgbaar bij Plus, Coop, Vomar, Dekamarkt, Poiesz, Jan Linders, Boni en Boon’s Markt, en bij de Sligro. De appel is naar verwachting tot en met mei verkrijgbaar.



• Het oogstevent op 14 oktober vond plaats in de boomgaard van teler Roger Wouters en zijn vrouw Joyce in het Limburgse Reijmerstok. Een pittoresk dorpje in het uiterste zuiden van Limburg. Zuid-Limburg is een goede bodem voor het telen van Morgana: de appels kunnen in het glooiende landschap heel goed groeien. De kalkrijke en vochtregulerende lössgrond van het Mergelland is van oudsher de perfecte bodem voor smaakvolle appels.



• Roger teelt onder hagelnetten verschillende appelrassen, inclusief Morgana. Ook teelt hij peren en hop voor de productie van bier.



• Dit oogstjaar waren de omstandigheden over het algemeen goed. In het voorjaar en net voor de oogst heeft lokaal een hagelbui voor wat schade gezorgd. De zomer was droog maar door het natte weer in het staartje van de zomer hebben de appels een groeispurt gehad. Door de vele zonuren zijn ook de suikers in de appels hoog met smaakvolle vruchten als resultaat.



• Roger is als teler aangesloten bij FruitMasters, de grootste fruitcoöperatie van Nederland. Hier zijn ruim 400 Nederlandse telers bij aangesloten. FruitMasters levert hard en zacht fruit rechtstreeks van de bron in binnen- en buitenland. FruitMasters kijkt naar de volledige reis van het fruit, van teler tot consument: van sortering tot verpakken en van branding tot schappresentatie. FruitMasters loopt voorop in de markt door continu te investeren in nieuwe technieken, door eigen (concept-)rassen te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de smaakwensen van de consument, en door altijd mens en natuur voorop te zetten. FruitMasters teelt én verpakt zo duurzaam mogelijk, zodat we zowel nu als in de toekomst van lekker en gezond fruit kunnen genieten.

Lees ook: Zo ga je fit door het najaar met groenten en fruit

Winactie Morgana appels

Kans maken op een van de pakketten met Morgana appels?

Zo maak jij kans om te winnen:

1️⃣Like deze Facebook-pagina.

2️⃣ Reageer op dit bericht met een ❤️

3️⃣ Laat ons in de reacties weten waarom je een van deze Morgana appelpakketten wil winnen

Je kunt meedoen t/m zondag 20 november 2022. Op maandag 21 november maken we de winnaars bekend. We sturen je een berichtje als je gewonnen hebt.

Heel veel succes allemaal!🐱

Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord of onderschreven door Facebook. De algemeen geldende actievoorwaarden van Women Online zijn op deze actie van toepassing, zie women-online.nl/colofon/.