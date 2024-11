Winter in Oostenrijk: 7 x highlights uit de regio’s

Laatst geüpdatet op november 1, 2024 by Redactie

“Lebensgefühl” is een typische Oostenrijkse levensstijl. Het betekent genieten van het moment en helemaal opgaan in wat je doet. Oostenrijkers vinden het belangrijk om rustig te blijven en zich niet te druk te maken om dagelijkse problemen. Dit gevoel zit in zowel kleine als grote momenten, of je nu alleen bent of samen met anderen. Het gaat om een vibe van “het is goed zoals het is”, gezelligheid en dankbaarheid. Een goede grap kan je kijk op dingen veranderen en mensen dichterbij elkaar brengen. ‘Lebensgefühl’ is iets dat je uitstraalt en kunt doorgeven. Voel het, omarm het en beleef het in deze regio’s in Oostenrijk.

1. Winter op de Arlberg

Perfect geprepareerde pistes

Je begint je dag in een gezellig chalet, hoog in de besneeuwde bergen van de Arlberg. De frisse, heldere berglucht vult je longen terwijl de eerste zonnestralen op de ongerepte sneeuw glinsteren. Met een kop koffie en een prachtig uitzicht op de imposante bergen start je de dag. Hier, op meer dan 1800 meter hoogte, komen wintersport en plezier samen met de schoonheid van de natuur. Het avontuur begint letterlijk voor de deur. Met je ski’s aan glijd je over de perfect geprepareerde pistes, langs besneeuwde bomen en uitgestrekte hellingen die je uitnodigen om nieuwe ontdekkingen te doen. Geniet ook van een rit met de paardenslee door de besneeuwde dorpen of ontspan in de wellness van een exclusief hotel. Deze unieke mix van avontuur en ontspanning maakt de winter op de Arlberg een onvergetelijke ervaring. De overvloedige sneeuw en frisse berglucht verfrissen zowel je lichaam als je geest.

Culinair paradijs

Naast skiën biedt de regio ook een culinair paradijs. In het ‘wereldgourmetdorp’ Lech Zürs kun je genieten van verfijnde alpine gerechten, die zijn bereid met lokale en duurzame ingrediënten. De restaurants hier staan bekend om hun creativiteit en aandacht voor kwaliteit, waardoor elke maaltijd een unieke ervaring wordt. Het is de perfecte manier om je dag in de bergen te verlengen en te genieten van de smaken van de regio!

Duurzaam toerisme

De Arlberg zet zich actief in voor duurzaam toerisme, met autovrije zones in Oberlech waar bezoekers in alle rust van de natuur kunnen genieten. Ook wordt er gebruikgemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa en waterkracht. Deze initiatieven helpen niet alleen de prachtige omgeving te beschermen, maar stellen ook een voorbeeld voor andere bestemmingen. Duurzaam genieten van de bergen staat hier centraal!

2. Karinthië: wintergeluk aan de zonnige zijde van de Alpen

Ontspannen de pistes op

Karinthië is de ideale bestemming voor een ontspannen wintervakantie, waar je tot rust kunt komen en van de sneeuw kunt genieten. Hier, aan de zuidkant van de Alpen, draait alles om actief genieten en levensvreugde, met een prachtig berglandschap, idyllische meren en veel zonnige dagen.



Met meer dan 800 kilometer aan sneeuwzekere pistes en skigebieden zoals Nassfeld en Bad Kleinkirchheim biedt Karinthië geweldige mogelijkheden voor wintersport. De kleinere skigebieden zoals Klippitztörl en Petzen zijn perfect voor families, met persoonlijke aandacht en voldoende ruimte op de pistes.



Bovendien kun je met de Karinthië Skipas 30 skigebieden verkennen met één kaart. Ook buiten de pistes zijn er unieke winterervaringen, zoals schaatsen op de bevroren Karintische meren. Geniet van een winter vol avontuur en ontspanning in deze prachtige regio!

Alternatieve Elfstedentocht

De Weissensee heeft de grootste natuurlijke ijsvlakte van Europa en is het decor voor de alternatieve Elfstedentocht, die van 18 januari tot 1 februari 2025 plaatsvindt. Je kunt ook toerskiën naar een afgelegen bergtop, zoals de Nockberge Trail, genieten van een ritje op de slee of wandelen door het rustige, besneeuwde landschap.

3. Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

Voel de vrijheid

Begin de dag met de eerste gondel en geniet van de vrijheid en rust van de Wilder Kaiser, met toppen boven de 3000 meter. Trek als eerste je sporen op de perfect geprepareerde pistes. Dit is meer dan wintersport; het gaat om genieten en verbinding met de natuur.



De SkiWelt-tour biedt elke dag nieuwe routes zonder herhalingen, met 275 kilometer aan pistes en 37 liften voor een mix van adrenaline en ontspanning. Stop onderweg bij berghutten voor lokale specialiteiten. Zoals ski-enthousiast Anita Baumgartner zegt: “Begin met de eerste gondel en geniet van de rust en het uitzicht.”



Op de eerste dag kun je de zon op de Hohe Salve voelen, waar de pistes schitteren in het ochtendlicht. De “Skiline”-app volgt je avontuur door de SkiWelt: 69 kilometer zonder herhalingen. Een hoogtepunt is de rit met de Eibergbahn, een moderne lift die op zonne-energie draait en de focus op duurzaamheid in de SkiWelt laat zien.

Genieten van eenvoud

Kies voor een rustige, genietende aanpak. Carven op de brede, zonnige hellingen en tussendoor stoppen bij een van de vele gezinsvriendelijke berghutten voor een typische Tiroler maaltijd is de ideale manier om de dag door te brengen. Op het dak van de Zinsbergbahn kan je genieten van een spectaculair uitzicht en even ontspannen in de zon op ligstoelen in de vorm van reuzenhanden.

Magie onder de sterren

Als afsluiting van de dag kan men het grootste nachtskigebied van Oostenrijk verkennen. Skiën onder de sterrenhemel heeft een magische uitstraling en zorgt voor een unieke ervaring. De combinatie van de rustige, verlichte pistes en de schitterende sterren maakt het tot een onvergetelijke activiteit. Het biedt een vredige afsluiting van een dag vol hoogtepunten.

4. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

De perfecte skidag in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau begint met de eerste zonnestralen die op de besneeuwde houten huizen van de bergdorpjes schijnen. De unieke houten architectuur van Alpbach laat de tradities van de regio zien. Een hoogtepunt is de 360° View Tower “Top of Alpbachtal” op 2.030 meter, waar je een prachtig uitzicht hebt over de besneeuwde dorpen en bergtoppen.

Knus ontbijten

Na een gezellig ontbijt in een familieaccommodatie begint het avontuur op de piste. Dit skigebied is ideaal voor families, met speciale kinderskigebieden. Volwassenen kunnen genieten van diverse afdalingen die geschikt zijn voor elk niveau.

Pauzeer in een rustieke berghut

Een pauze in een gezellige berghut, met traditionele gerechten zoals Kaiserschmarrn of Wildschönauer pretzelssoep, maakt de ervaring helemaal af. Geniet van de zon op een terras met een prachtig uitzicht op de bergen.

5. Nature Watch Tour in de regio Hall-Wattens

Bewust omgeving en natuur beleven

Geniet van prachtige wandelingen door de verse sneeuw, met of zonder sneeuwschoenen, in het Karwendel natuurpark. In de winter ontdek je de sprookjesachtige besneeuwde bossen tijdens een Nature Watch Tour.



In volledige stilte hoor je alleen het zachte geknisper van de sneeuw. Zelfs in diepe sneeuw zak je nauwelijks weg, waardoor je soepel door het winterlandschap beweegt. Gelegen in het hart van Tirol, biedt dit natuurpark de perfecte achtergrond voor idyllische sneeuwwandelingen.



De deelnemers krijgen een precisiekijker van Swarovski Optik en worden begeleid door ervaren gidsen. Dit is geschikt voor iedereen: van jonge natuurliefhebbers tot gezinnen en wandelaars. De routes belichten verschillende thema’s en maken de natuur levendig. Met wat geluk zie je zelfs Alpenbewoners zoals steenbokken of gems.

6. Regio Zell am See-Kaprun

In september, tijdens een onverwachte winterse verrassing, werd een internationale persgroep door Zell am See-Kaprun begeleid. Ondanks mist en sneeuw werd het een bijzondere reis. De ranger op de Kitzsteinhorn transformeerde de tocht in een ontdekking van het winterwonderland, en een medewerker van de Hochgebirgsstauseen gaf een interessante rondleiding over duurzame energie.



De journalisten uit Amerika, Canada en Australië trokken zonder zeuren hun warme kleren aan, genoten van de frisse berglucht en bouwden zelfs een sneeuwman op bijna 3.000 meter hoogte. Ze ontdekten de charme van de regio, waar goede gezelschap, lokale specialiteiten en de schoonheid van de natuur samenkomen. Zell am See-Kaprun is niet zomaar een bestemming, maar de belichaming van het Oostenrijkse levensgevoel.

7. Zon, sneeuw en culinaire hoogstandjes in het Zillertal

In het Zillertal gaan sneeuwpret en gastronomie hand in hand. Geniet van zonnige afdalingen en culinaire verrassingen in gezellige berghutten. Dankzij de hoge ligging zijn er tot ver in april perfecte pistes, met de Hintertuxer Gletscher als optie voor het hele jaar.



In meer dan 80 Genusshütten worden traditionele gerechten zoals Kaiserschmarrn geserveerd, en fijnproevers vinden ook luxe opties, zoals het bekroonde Mountain Loft.



Het Ski Food Festival in december biedt gerechten uit twaalf landen, en romantici kunnen genieten van “Moonlight Skiing & Dinner.” In Mayrhofen combineert de WhiteLounge culinaire hoogstandjes met exclusieve après-ski in een unieke bar van sneeuw en ijs.