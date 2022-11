Winter WonderLetland

Laatst geüpdatet op november 3, 2022 by Redactie

Aan de Oostzee, tussen Estland en Litouwen in, ligt Letland. Deze Baltische staat transformeert in de koude maanden in een waar Winter Wonderland. Bind je langlaufski’s onder of maak een mooie winterse wandeling in een van de vele natuurparken. Blijf je liever warm binnen? Dan zijn er traditionele badhuizen en gezellige restaurants in overvloed.

Langlaufen

Langlaufen is de perfecte manier om de prachtige Letse natuur te verkennen. Zelfs vlak bij de hoofdstad Riga kun je de latten op voor een mooie tocht door het Victory Park. De historische stad Sigulda, dat op zo’n 50 kilometer van Riga ligt, is omringd door ongerepte natuur. Hier kun je schitterende, lange tochten maken. In Jurmala, een populaire badplaats, geniet je van een adembenemend landschap met bevroren water. Ben je meer een skiër of snowboarder dan langlaufer? Dan kun je in de heuvels van onder andere Vidzeme terecht.

Bobslee in Sigulda

Voor wie het aandurft is de bobsleebaan in Sigulda een absolute aanrader. Dit is niet zomaar een baan voor amateurs, maar een baan waar jaarlijks grote internationale competities worden gehouden. Het is één van de weinige bobsleebanen ter wereld die iedereen mag ervaren, óók als je nog nooit op een bobslee hebt gezeten. Met een enorme snelheid zoef je over de baan, die 1420 meter lang is en16 bochten heeft. De remweg is wel 200 meter!

Winterse wandeling

Letland is een waar paradijs voor natuurliefhebbers. De helft van het land is bedekt met prachtige bossen, waar de locals graag bessen en paddenstoelen plukken. Kleed je warm aan en ga naar één van de 42 natuurparken om te genieten van de winterse schoonheid. Ga voor een wandeling door het bos en spot wilde dieren of kies voor een mooie tocht langs de Letse kust, die wel 500 kilometer lang is.

Traditionele badhuizen

Houd je meer van warmte? Breng dan een bezoek aan een sauna/badhuis. Deze traditie is eeuwenoud en diepgeworteld in de Letse cultuur. De saunacultuur is zelfs zo populair dat er een heel museum aan gewijd is, op zo’n 40 kilometer van Riga. In de sauna warm je geleidelijk op, terwijl je jezelf (laat) slaan met berkentwijgjes. Hierdoor komt de dode huid los en bevorder je de bloedsomloop. Als je flink opgewarmd bent, kun je afkoelen in de buitenlucht of zelfs een duik nemen in een ijskoud meer.

Kerstmarkt in sprookjesachtig Riga

De geschiedenis van Riga, de hoofdstad van Letland, gaat tot 800 jaar terug. In de oude binnenstad, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, zijn nog kerken te vinden uit die tijd. Ook bewonder je er middeleeuwse monumenten, schitterende art nouveau architectuur, eeuwenoude houten panden én moderne gebouwen. In de gezellige decembermaand is er in de hoofdstad een kerstmarkt. Probeer hier de lokale traditie: warme zwarte bessensap met een scheutje Riga Black Balsam. Er wordt beweerd dat dit verwarmende drankje helende krachten heeft. Struin over de kerstmarkt met vele kraampjes en geniet van allerlei specialiteiten, zoals everzwijnworst en zelfgemaakte peperkoek.

Verwarmende gerechten

Na een dag in de koude buitenlucht, warm je gegarandeerd op met een traditionele Letse maaltijd. Wat dacht je van pelēkie zirņi ar speķi (grijze erwten met spek), putraimdesa (bloedworst), bukstiņputra (aardappel-gerststoofpot) of kartupeļi ar siļķi un biezpienu (aardappelen met haring en kwark)? In moderne Letse restaurants zijn raap, roggebrood en lijsterbes hoofdingrediënten in de winterse gerechten.