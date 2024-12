Winter Wonders Center Parcs

Laatst geüpdatet op december 4, 2024 by Redactie

Ook in de winterse kou, geniet je van de Winter Wonders ervaringen op de Center Parcs parken en ontdek je de prachtige winterse taferelen die de natuur te bieden heeft. Van wandelen in de parken en omgeving, tot opkrullen bij het haardvuur en genieten van tijd doorbrengen met familie. De winter is de perfecte tijd om gezellig samen te zijn!



Ontdek daarom samen met je geliefden de bijzondere sfeer in het park en laat je verrassen door de verschillende lichtbelevenissen, bezoek de Wintermarkt en rooster marshmallows bij de Winter Hotspot.



Alle nieuwe winteractiviteiten komen bovenop het al zeer uitgebreide activiteitenaanbod van Center Parcs. Met meer dan 60 activiteiten per park is er voor ieder wat wils en hoeft niemand zich te vervelen.

Winter Hotspot

Beleef de magie van Winter Wonders ook in de Winter Hotspot. Nu de dagen korter worden en de lucht frisser, nodigt Center Parcs je uit om een magische Winter Wonders te ervaren in een van onze parken. Op het park zijn vind je verschillende Winter Wonder fotoplekken, waar je samen met elkaar herinneringen kan vastleggen. Neem daarna snel plaats bij de warme vuurplaats, onder een dikke deken en met een kop warme chocolademelk. Misschien zelfs in de sneeuw!

Winter Workshops

Ga deze winter creatief aan de slag en doe mee aan een van de winterworkshops: maak je eigen Winterhuis of kom helemaal in de feeststemming tijdens het bouwen van je eigen rendierslee!



Workshop Rendier Slee: Maak en versier je eigen mooie rendier slee.

Workshop Winterhuis: Maak de donkere winter dagen wat lichter, door het maken van je eigen fonkelende winterhuis.

Workshop sinterklaasschoentje: Vouw je eigen sinterklaasschoen en gebruik je creativiteit om deze te versieren zoals jij wil.

Workshop wannabe a pepernoten piet: Bak samen met piet de lekkerste pepernoten, als echte hulp piet!

Nature Discovery App

Verken de natuur van de parken met een speciale winter route met behulp van de Nature Discovery by CP app, die vrij toegankelijk is voor gasten van Center Parcs. Binnen de app heeft Center Parcs een route uitgestippeld door de natuur die de parken omringt. De route zal bestaan uit 14 punten. De punten bevatten informatie over onderwerpen zoals het Noorderlicht, dieren en planten tijdens de winter en nog veel meer. De punten zullen verder bestaan uit interessante feiten, maar ook leuke weetjes over de winter, de feestdagen en sneeuw. Om een unieke ervaring te creëren, zijn de spellen gepersonaliseerd en hebben ze een winterige look & feel.



De winterroute is alleen beschikbaar tijdens de winter, van 1 december tot 20 maart. Tijdens deze periode kunnen gasten ook de park specifieke routes ontdekken.

De Eemhof

Op 14 & 15 december kun je op De Eemhof bij Zuiderzoet in de Marina de Wintermarkt bezoeken tussen 10:00 en 17:00 uur. Loop langs de kramen met kerst-kleding, lederwaren, kerststukjes heerlijke droge worsten, kerstsokken, schoenen, luxe bonbons, speelgoed en natuurlijk suikerspinnen!

Feestdagen bij Center Parcs

Vier samen de feestdagen op het park en geniet van de seizoensgebonden culinaire heerlijkheden en arrangementen tijdens kerst en oud en nieuw. Shop de laatste kerstcadeaus en spot de mooiste feestelijke etalages en eye catchers in één van de shop & smiles. Om de feestvreugde even te ontsnappen is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor vermaak in de Action Factory.



Om de natuur te beschermen, heeft Center Parcs besloten geen vuurwerkshows meer aan te bieden in de parken en het gebruik van zelf meegenomen vuurwerk in de parken is niet toegestaan.

Kortom, winter bij Center Parcs betekent:

Relaxen

Geniet van een warme winterse drank, zoals een chai latte of warme chocolademelk, vergezeld door een lekker hapje bij het vuur. Geniet van het prachtige winterse landschap en maak een wandeling door de natuur.

Creëren

Maak je eigen winterdecoraties, bouw een sneeuwpop en kijk eens wat vaker tussen de bomen door. Bij Center Parcs vinden we het belangrijk om samen met en in de natuur te ontdekken. Onze winterworkshops helpen je hierbij.

Ontdekken

Er is veel te doen in de omgeving en de wandel- en fietskaarten van Center Parcs helpen je goed op weg. Verken plaatselijke bezienswaardigheden, historische musea, pittoreske dorpjes, oude kerken en schilderachtige bospaadjes: je bent er zo.