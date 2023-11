Winteravonturen in Zuid-Tirol

Laatst geüpdatet op november 21, 2023 by Redactie

Wie op zoek is naar onvergetelijke winteravonturen is in Zuid-Tirol op de juiste plek. Helemaal in het winterseizoen, want naast de 1200 kilometers aan skipistes verdeeld over meerdere gebieden, biedt deze Noord-Italiaanse regio ook een scala aan andere winteractiviteiten. Het seizoen van 2023-2024 belooft nieuwe avonturen en bijzondere evenementen in betoverende Dolomietenregio’s zoals Seiser Alm, Plose en Alta Badia. Met majestueuze bergtoppen als achtergrond garandeert een winter in Zuid-Tirol een buitengewone ervaring voor elke bezoeker.

Swingen in de sneeuw in Seiser Alm

Met 181 kilometer aan gemakkelijke tot middelzware pistes, 80 kilometer aan zonnige langlaufloipes, spannende rodelbanen en vele (sneeuw)wandelpaden, is er in Seiser Alm voor ieder wat wils. Dit gebied is een van de meest gezinsvriendelijke skigebieden in de Alpen en ook komend seizoen staan evenementen op de planning voor het hele gezin.

Van 14 tot 16 en van 20 tot 22 maart 2024 vindt Swing on Snow plaats; een zesdaags muziekfestival op de Seiser Alm en in omliggende dorpen. Het combineert traditionele volksmuziek met jazz, soul, pop en klassieke muziek, met optredens van gerenommeerde artiesten zoals Manuel Randi en Federspiel. De bands spelen ’s ochtends op de pistes, ’s middags in berghutten en ’s avonds in dorpen zoals Siusi, Fiè en Tires. Alle concerten zijn gratis en zonder reservering te bezoeken.

In januari en februari, in het charmante dorp Völs am Schlern, worden vijf lokale wijnmakers en vijf lokale chef-koks samengebracht om vijf unieke diners te presenteren.

Wandelen in de sneeuw is altijd een genot, maar ’s avonds krijgt het een extra vleugje mysterie. In het komende seizoen kun je in Seiser Alm deelnemen aan speciale vollemaanwandelingen voor gezinnen, of avond- en ochtendwandelingen met de mogelijkheid om te dineren of ontbijten in een van de berghutten.

Adrenalinekick op de Ploseberg

De nieuwe Plose Gondola Lift met 10-persoons panoramacabines brengt gasten in het skigebied Plose in 10 minuten naar Kreuztal op 2.050m hoogte. Er is ook een nieuw middenstation dat extra mogelijkheden biedt voor skiërs en rodelaars. Ervaren skiërs kunnen genieten van de zwarte Trametsch-afdaling tot halverwege en daarna comfortabel het skigebied weer in en rodelliefhebbers kunnen bij de nieuwe variant van de RudiRun 4.0 via het middenstation weer terug naar de start. Daarnaast opent in december 2023 de Plosebob; een spannende bobslee-ervaring, met keuze tussen een “heldenrit” met lanceerkatapult of een rustiger rit, startend en eindigend bij het bergstation van de Plose kabelbaan. In de nabijgelegen stad Brixen wordt van 24 november tot 7 januari op de binnenplaats van Hofburg twee keer per dag de 20 minuten durende spectaculaire licht- en muziekshow “COLORS” uitgevoerd. Een must visit voor iedereen die in de regio is. Entree vanaf 10 euro voor volwassen.

Verantwoord en duurzaam Eggental

In Eggental is er veel aandacht voor bescherming van de regio en de leefbaarheid voor toekomstige generaties. Er zijn dan ook vele duurzame projecten gestart die hieraan bijdragen, onder meer in de twee grotere skigebieden Obereggen en Carezza Dolomieten. Sinds 2007 wordt Obereggen bijvoorbeeld verwarmd met hernieuwbare energie uit eigen stadsverwarming die werkt op houtsnippers. Liftfaciliteiten en accommodaties worden voorzien van groene stroom uit waterkracht en het prepareren van de pistes in de winter wordt zodanig uitgevoerd dat de bodem maximaal wordt beschermd. Ook in skigebied Carezza zijn deze initiatieven er volop. Zo is elektriciteit afkomstig van groene energiebronnen, wordt afval zorgvuldig gescheiden en plastic zoveel mogelijk vermeden. Sneeuw maken op de pistes gebeurt alleen als de nachten bijzonder koud zijn, zo wordt er zo min mogelijk water en energie verbruik. De sneeuwkatten rijden volgens een nauwkeurig patroon over de pistes om te voorkomen dat ze meerdere keren over hetzelfde gebied rijden en onnodig brandstof verbruiken.



Deze winter wordt een onvergetelijk moment voor iedereen die van buitenlucht, avontuur en gastronomie houdt. Maak je klaar voor een echte Zuid-Tiroolse winter die je niet snel zult vergeten.

Beeld Credits: Molography