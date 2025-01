Winterplezier voor het hele gezin in Méribel

Laatst geüpdatet op januari 29, 2025 by Redactie

In het hart van Les Trois Vallées in de Franse Alpen ligt Méribel, een skiresort dat perfect is afgestemd op gezinnen. Met het prestigieuze Famille Plus-label biedt Méribel een ideale mix van avontuur, ontspanning en culinaire hoogtepunten. Of het nu gaat om actieve dagen, rustige momenten of samen plezier maken: deze bestemming zorgt voor een wintervakantie vol bijzondere herinneringen.

Voor de avontuurlijke families: een wereld vol ontdekkingen

Voor families die houden van speurtochten en puzzels is de Explor Games een unieke ervaring. Dit interactieve avontuur combineert geocaching en escaperooms en voert je door de adembenemende natuur van het Plan de Tuéda-natuurreservaat. Het doel? Een legendarisch juweel vinden terwijl je meer leert over de lokale flora en fauna.



De vernieuwde Inuit Trail bij het Altiport combineert skiën met fantasie. Kinderen kunnen in een interactief Inuit-dorp spelen met iglo’s, pratende tunnels en andere verrassingen. Daarnaast leren de kinderen op deze route over de Inuit-cultuur en de natuur in de bergen.

Voor de actieve gezinnen: actie en adrenaline

Waaghalzen kunnen zich uitleven op de Big Airbag in Méribel-Mottaret. Deze opblaasbare springmat biedt een veilige omgeving om spectaculaire sprongen te oefenen. Geschikt voor alle leeftijden. Wil je iets nieuws proberen? Kies dan voor ski-joëring bij de Nordic Ranch, waarbij je op ski’s wordt voortgetrokken door een paard. Voor de kleintjes is er de poney-luge.



Zin in een adrenalinekick? De Mission Black Forest slee-afdaling is 3,4 kilometer lang en zit vol scherpe bochten en verrassingen. Met een hoogteverschil van 470 meter beleeft het hele gezin hier een spannend avontuur. Samen met een magische tovenaar proberen jullie de mysterieuze bewoners van het bos te redden. Dit avontuur zit vol actie en fantasie, wat het extra speciaal maakt voor iedereen.

Voor de natuurliefhebbers: kom tot rust

Aan de rand van het Plan de Tuéda-natuurreservaat geeft de Reserve House een fascinerend inkijkje in de biodiversiteit van de Alpen. Met interactieve tentoonstellingen en educatieve spelletjes ontdek je alles over de lokale flora en fauna. Perfect voor een leerzame pauze midden in de natuur.



Een bezoek aan de Nordic Ranch is een bijzondere ervaring. Hier maak je kennis met de rendieren, die sinds kort op de ranch leven en een belangrijke rol spelen in Scandinavische tradities. Tijdens een wandeling rond de ranch kun je ook de miniboerderij verkennen en genieten van een ontspannen moment met de paarden tijdens een knuffelsessie.

Smaakvolle pauzes

Na een actieve dag smaakt eten extra goed. Le Clos Bernard, bereikbaar te voet, per paardenslee, of via de piste, serveert bijvoorbeeld Savoyaardse specialiteiten zoals houtgestookte grillgerechten, terwijl de kinderen sneeuwpoppen maken of sleeën. Voor een bijzondere avond biedt Le Monchu een creatieve culinaire ervaring. Een rit met een pistebully naar het restaurant zorgt voor een spectaculair begin, gevolgd door een diner met prachtig uitzicht over de bergen.



Wil je tussendoor ontspannen? Bezoek het nieuwe uitkijkpunt op de Roc de Fer. Hier kun je picknicken met uitzicht op de Alpen of relaxen op een schommel of in een hangmat. Er is zelfs een ingebouwde camera om jullie mooie momenten vast te leggen!

Gezinsvriendelijke accommodaties

Méribel heeft een groot aanbod aan gezinsvriendelijke hotels. La Chaudanne, gelegen aan de voet van de pistes, combineert luxe en gemak met ruime kamers. Kinderen kunnen zich vermaken in de Lego Kids Club terwijl ouders ontspannen in de spa. Bij Le Coucou worden gezinnen verwend met creatieve workshops, feestelijke diners en een VIP-welkom voor kinderen.

Gunstig familietarief met de Family Flex skipas

Sinds dit seizoen kun je kiezen voor de Family Flex skipas (minimaal 3 personen). Met deze vernieuwde pas kunnen 1 of 2 volwassenen en maar liefst 1 tot 6 kinderen (5-17 jaar) 5 dagen of langer skiën. Of je nu een alleenstaande ouder, een traditioneel gezin of een samengesteld gezin bent, iedereen profiteert van het kindertarief. Plus, bij een pakket van 6 dagen krijg je één dag gratis! Zo wordt skiën met het gezin nog leuker en voordeliger.



In Méribel is er voor elk gezinslid iets te beleven. Skiën, ontspannen, de natuur ontdekken of samen avonturen beleven? Deze veelzijdige bestemming heeft alles in huis voor een onvergetelijke wintervakantie.