Winterse citytrip naar historisch Trento in Trentino

In de vallei van de Adige-rivier ligt de charmante stad Trento. Deze hoofdstad van de Noord-Italiaanse regio Trentino prijkt bovenaan het Italiaanse lijstje van steden met de hoogste levenskwaliteit. Tijdens een winterse citytrip ervaar je zelf waarom: hier geniet je van het goede leven. Struin door de gezellige straten, bezoek bijzondere musea, proef het heerlijke lokale eten en drinken én ga een dagje naar het skigebied Monte Bondone. Trento is een ideale bestemming om een culturele winterse citytrip te combineren met skiën.



Van het gezellige Piazza del Duomo met prachtige renaissancepaleizen tot het schilderachtige plein met de Fontana del Nettuno; in de stad kijk je je ogen uit. Wandel door de historische straten, langs de indrukwekkende palazzi met beschilderde voorgevels en torens. Aan het einde van de dag geniet je in één van de vele cafés en restaurants van een glas Trentodoc, de beroemde bubbels uit de bergen, en een heerlijke lokale maaltijd.

Castello del Buonconsiglio

Castello del Buonconsiglio is een perfect bewaard gebleven fort in het hart van het historisch centrum van Trento. Het was ooit de zetel van bisschoppelijke prinsen, de heren van de stad, en is nu de thuisbasis van prachtige kunst- en archeologische tentoonstellingen. Je bewondert er houten en stenen sculpturen, een Egyptische sectie, bronzen standbeelden uit de Renaissance en een fotogalerij. Beklim ook de Venetiaanse Loggia om Trentino van bovenaf te bekijken.

Muse museum

In het natuurwetenschappelijk museum Muse ontdek je alles over dinosaurussen, prehistorische mensen, zoogdieren, gletsjers, bossen en nog veel meer. Het museum is ontworpen door Renzo Piano (o.a. bekend als architect van NEMO in Amsterdam) en neemt je mee op een zintuigelijke reis door de wetenschap. Door te experimenteren, spelen en reflecteren leren jonge én oude bezoekers alles over de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de alpine ecosystemen.

Dagje wintersport

Een winterse citytrip naar Trento kun je perfect combineren met een dagje (of twee) skiën of snowboarden. Op slechts een half uur rijden van de stad ligt het skigebied Monte Bondone, waar je ook met het openbaar vervoer of de skibus kunt komen. De Monte Bondone, die ook wel de Alpe di Trento wordt genoemd, is meer dan 2000 meter hoog. Vanaf dit natuurlijke terras heb je een schitterend uitzicht over heel Trentino, van de Brenta-Dolomieten tot de Adamello. Het skigebied heeft een modern skiliftennetwerk en pistes met diverse moeilijkheidsgraden. Ga bijvoorbeeld voor de Gran pista, die door weiden, dennen- en berkenbossen slingert. In het Snowpark Monte Bondone is er ook een olympische pipe, die 120 meter lang is en 5,5 meter hoge muren heeft.

Beeld: Trento Piazza Duomo – Ph. A Debiasi.