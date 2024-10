Winterse salades : Een extra portie vitamines voor het koude seizoen

Laatst geüpdatet op oktober 22, 2024 by Redactie

In de winter is er veel vraag naar hartige stoofschotels en soepen. Maar een kleurrijke salade kan je ook vullen en tegelijkertijd voldoende vitamines opleveren. Verse en seizoensgebonden ingrediënten zijn de beste keuze voor winterse salades.

Welke soorten salade

In het koude seizoen zijn bijvoorbeeld witlof en veldsla in het seizoen. De verse groenten worden aangevuld met verschillende groenten. Dit kunnen wortelgroenten zijn zoals wortelen, pastinaak en selderij of koolsoorten zoals savooiekool, boerenkool en spruitjes. Ook schorseneren, zoete aardappelen en champignons zijn geschikt. Terwijl boerenkool en rode kool ook rauw verwerkt kunnen worden, worden andere ingrediënten zoals rode biet en schorseneer meestal kort geblancheerd, gekookt of bereid als ovengebakken groenten. Hierdoor zijn de sterke wintergroenten doorgaans makkelijker verteerbaar. Als de salade als hoofdgerecht dient, zorgen aardappelen, rijst en pasta, couscous of peulvruchten zoals linzen als ingrediënten voor meer verzadiging.

De extra’s

Het zijn de extra’s die het saladegenot compleet maken. Fruit zoals appels, sinaasappels en granaatappels zorgen voor een fruitige, zoete frisheid. Een pittige kaas of een lichtzure mozzarella in de slakom is ook erg lekker. Als aromatische decoratie kunnen geroosterde walnoten, pompoen- en zonnebloempitten of croutons worden gebruikt. Het wordt Aziatisch met tofu: snij de tofu in blokjes en marineer deze in een marinade van sojasaus, knoflook, gember en chili. Rol het broodkruim met sesamzaadjes erdoor en bak het in de pan tot het knapperig is. Verse spruitjes doen het ook goed in winterse salades.

De dressing

Afhankelijk van de smaak worden de afzonderlijke componenten steeds opnieuw gecombineerd. Wat dacht je bijvoorbeeld van een fijne veldsla met sinaasappelfilets, geitenkaas en een honing-mosterddressing? Knapperig stokbrood of een stevig boerenbrood smaakt er heerlijk bij. Ook een salade van rode kool en wortels met gekarameliseerde walnoten en cranberrydressing is erg lekker. De scherpe smaak van witlof harmonieert heel goed met appels, noten en rozijnen. Lauwe spruitjes zijn de ideale partner voor peer en gorgonzola. Als je van oriëntaals houdt, bereid dan een tabouleh van bulgur met selderij, walnoten en granaatappel. Ook kunnen er verse kruiden in zoals munt, peterselie en een scheutje citroensap.