WintersZwolle: lichtjesstad vol cultuur, culinair en beleving

Laatst geüpdatet op november 27, 2023 by Redactie

Zwolle wordt in december omgetoverd tot lichtjesstad vol cultuur, culinair en beleving. In deze wintertijd zijn er in de sfeervolle Hanzestad theatrale spookroutes en live concerten, lichtbeeldenroutes en audiotours, kunst- en kerstmarkten, een chocolatewalk en een ijsbeeldenfestival. Tel daarbij op de heerlijke menu’s in de vele restaurants, sfeervol ingerichte winkels en ontmoeting en gezelligheid in cafés en dansgelegenheden en je weet waar je moet zijn. Als een warme, glinsterende deken rolt WintersZwolle zich uit over deze adembenemende Hanzestad. Laat je betoveren door de historische setting van het centrum met zijn vele charmante straten en spiegelende grachten. WintersZwolle is een krachtenbundeling van horeca, detailhandel, kunst- en cultuurmakers, ondernemers en gemeente en maakt van Zwolle een heerlijk bruisende stad; een stad waar veel te beleven is voor de Zwollenaar en de bezoeker van verder weg; een stad die je als een magneet naar zich toe trekt en ervoor zorgt dat jij een onvergetelijke tijd hebt in Zwolle.

Deze evenementen staan op de agenda:

Netwerkevent WintersZwolle – 15 december

Midwinter Spooktocht – 16 en 17 december

Kunst- en Kerstmarkt – 16 en 17 december

Lichtbeeldenroute – Vanaf 6 december doorlopend

Audiotours – vanaf 6 december doorlopend

span>Circustent met livemuziek – 15 t/m 17 december

Plein Winterwarmte – 15 t/m 17 december

Nederlands IJsbeelden Festival – 16 december t/m 25 februari 2024

Kerstduizeling – 15 december tot en met 24 december

Wensboom – 16 en 17 december

Panorama Hanze in kerstsferen – doorlopend

Kleur de Hanze – Zwolle bekent kleur – 22 t/m 31 december

Kerstival – 24 december

ChocolateWalk – 5 januari 2024

Volledige lijst met events op www.winterszwolle.nl