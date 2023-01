Winterwit: tips voor het koude seizoen

Laatst geüpdatet op januari 16, 2023 by Redactie

Wit is dé trendkleur bij uitstek. Vooral in de winter zijn volledig witte looks populair: omdat wit onze natuurlijke uitstraling laat stralen. Wit helpt tegen somber grijs en sombere stemmingen. In combinatie met crèmekleuren komt de trendkleur bijzonder elegant tot zijn recht.



Wit allover is misschien wel de gemakkelijkste manier om er chic uit te zien en op te vallen. Want niets is zo “klassiek elegant” als een geheel witte look in de winter. Terwijl anderen op saaie dagen vertrouwen op even sombere donkere kleuren, vallen wij op met deze tint. Stijlvol van kasjmier met zijde, zacht en warm op de huid: draag een lange legging in wolwit in plaats van een panty.

Angorawol verwarmt heerlijk

Fijne wollen overhemden en fijne breisels van angora zijn trendy. De fijne angoraharen aan het oppervlak geven het hoogwaardige natuurlijke materiaal in gebroken wit een bijzonder chique uitstraling. Het ziet er niet alleen goed uit, maar verwarmt ook heerlijk. Wintertip: Lekker onderuit kruipen en je goed voelen op koude dagen.

Laagjes voor de winter

Trendbewuste gelaagdheid maakt zelfs extreem delicate items geschikt voor de winter. Mode-must-have: fijn breiwerk van warme, hoogwaardige natuurlijke materialen zoals angora of kasjmier. Warm breiwerk past perfect bij vloeiende stoffen – een pluizig shirt onder de blouse houdt je lekker warm zonder de vrouwelijkheid van de look weg te nemen. Dat is gelaagd winterklaar maken.

Tips tegen de winterblues

Het is niet alleen een goed uiterlijk dat een sombere stemming op grijze dagen helpt voorkomen. Frisse lucht en daglicht zijn minstens zo belangrijk. Zelfs een korte wandeling tijdens de lunchpauze heeft een stemmingsverbeterend effect. Sport vrolijkt ons ook op. Net als de juiste voeding: voedingsmiddelen die het lichaam niet extra belasten en traag maken, helpen in de bewolkte tijden. Veel verse dingen zoals appels, mandarijnen en sinaasappels zijn aan te bevelen. Maar ook noten, dadels, vijgen, avocado’s, vis en bruine rijst brengen onze wintervermoeide stofwisseling weer op gang.