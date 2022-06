Woon je in een klein huis? Met deze 5 tips creëer je ruimte

Je woont in een gezellig appartementje in de stad. Je bent dol op je huis want het is klein, maar zeker ook heel fijn. En toch krijg je soms een benauwd gevoel en droom je stiekem van net iets meer ruimte. Dat is helemaal niet gek en eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden waardoor je in een klein huis toch de ruimtes groter kan laten lijken. Met deze 5 slimme tips en handige trucjes, laat je je woning in no-time optisch groter lijken.

Kies voor de juiste meubels

Het klinkt misschien onlogisch, maar in een kleinere ruimte wil je werken met grote meubels. Het is namelijk beter voor de ruimte als je bijvoorbeeld een grote statement bank neemt in plaats van meerdere kleine meubelstukken bij elkaar. Meerdere kleine objecten ogen namelijk al snel druk en vol en verkleinen daardoor ook nog eens de ruimte. Meubelzaak Amsterdam heeft een uitgebreid aanbod in mooie grote meubels zoals banken, stoelen en tafels. Met een ruim assortiment van 50.000 producten slaag je hier altijd. Je kamer oogt door grote meubels te gebruiken al snel groter, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat je je hele huis vol zet met grote tafels, stoelen en banken. Let er ook op dat je kiest voor meubels op pootjes. Doordat de meubels niet op de grond staat en je er dus een beetje onderdoor kan kijken, lijkt het alsof het meubel zweeft. De ruimte lijkt daardoor een stuk groter dan dat het zou doen als alle meubels op de grond staan.

Gebruik lichte kleuren

Lichte kleuren laten je huis meteen groter lijken. Werk dus veel zachte, neutrale kleurtinten zoals wit, beige en zand. Ook is het kiezen van een lichte vloer een goede optie om je huis groter te laten lijken. Lichte kleuren werken reflecterend en doen daardoor heel veel voor de ruimte. Lichte kleuren in combinatie met veel daglicht is de perfecte formule om een klein huis groter te laten lijken.

Het binnen/buiten effect

Een licht huis, waar veel daglicht binnenkomt, lijkt bij voorbaat al groter dan een donker huis met weinig licht. Grote ramen wil je dan ook niet bedekken met lamellen of dikke gordijnen. Naast veel licht is de doorkijk naar buiten ook een belangrijk aspect. Denk er bijvoorbeeld eens aan om een pui te plaatsen. Door een pui te plaatsen met schuifdeuren of openslaande deuren, betrek je eigenlijk een deel van de tuin bij je woning. Dit heeft een ontzettend verruimend effect.

Spiegels aan de muur

Heb je ook wel eens gehad dat je in bijvoorbeeld een restaurant denkt dat de ruimte nog doorloopt? En dat je er dan uiteindelijk achter komt dat het maar een spiegelwand is? Dat is het effect van het hebben van spiegels in een kleinere ruimte. Door de weerspiegeling van de ruimte lijkt het automatisch groter en geeft optisch dus ook net wat meer ruimte. Een hele handige truc waardoor je kamer soms wel twee keer zo groot lijkt!

Vloer in de lengte of breedte leggen

De manier waarop je je vloer legt, heeft ook invloed op de ruimte. Als je een smalle ruimte hebt, dan wil je de vloer in de breedte van de kamer leggen. Daardoor ligt het accent op de breedte van het huis en lijkt je woonkamer dus ook net iets breder. Kies in een klein huis ook voor smalle planken in plaats van brede planken. Door smalle planken te gebruiken geef je de kamer ook optisch meer ruimte.

Als laatste kan de keuze in plinten ook nog heel belangrijk zijn. Bepaal waar je het accent op wil leggen en aan de hand daarvan kies je je plinten uit. Wil je het accent bijvoorbeeld leggen op de vloer, en daardoor dus de vloer groter laten lijken, ga dan voor plinten in dezelfde kleur van de vloer. Als je de muur accentueert, ga dan voor plinten in dezelfde kleur als de muur.