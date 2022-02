Woontrends lente en zomer 2022

De twee belangrijke woontrends voor de komende lente en zomer 2022 zijn: Fresh Start en Transparent Remedy. Ze zijn een vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de behoefte aan verfrissing en optimisme ontstaat. Deze trends hebben de trendwatchers van CBW-erkend gesignaleerd.

Fresh Start

De pandemie beïnvloedt al een lange tijd ons leven. Het is dan ook niet vreemd dat we deze periode graag willen afsluiten. We hebben behoefte aan een frisse start en met het oog op klimaatverandering staan daarbij duurzaamheid, klimaatoplossingen en ontspullen centraal. Dit vertaalt zich naar de trend Fresh Start. In het interieur vraagt dit om heldere, opgeruimde ruimtes van woonkamer tot slaapkamer. Materialen ogen fris, zijn praktisch en goed schoon te houden. De basiskleur is wit gecombineerd met verschillende naturellen. Accentkleuren zoals geel en blauw worden gebruikt om de frisse uitstraling van het wit te versterken. De verwachting is dat we steeds meer gaan thuiswerken. Onze woning verandert daarom in een home hub: een flexibele uitvalsbasis die makkelijk te transformeren moet zijn naar ander gebruik zoals thuiswerken, sporten en ontspannen. Binnen deze trend zie je dan ook geregeld kamerschermen en multifunctionele wanden. De toegepaste materialen zijn circulair, hergebruikt en recyclebaar zoals leer, katoen en kurk.

Transparent Remedy

Een tweede, belangrijke woontrend is Transparent Remedy en is een reactie op de verontrustende tijd die de pandemie met zich meebrengt. In plaats van bij de pakken neer te zitten, wordt het tijd voor optimisme en ontspanning. Een vleugje humor en creativiteit zorgen daarbij voor relativering. Het interieur wordt in deze trend haast een utopisch, superluxe kuuroord. De kleuren voor meubelen en decoratie worden ontleend aan de schakeringen van een prachtige zonsondergang. De ruimte is opgebouwd uit spannende, uitgesproken pasteltinten, aangevuld met een vleugje neon. De gekleurde, transparante accessoires geven een waterig effect. De combinatie met ronde vormen levert een weldaad van ontspanning op. Het interieur krijgt een vrolijke knipoog door bijvoorbeeld een (kunst)plant met een blauwe kleur.

Fotocredit: CBW-erkend.nl