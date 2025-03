Woontrends voorjaar en zomer 2025

Laatst geüpdatet op maart 7, 2025 by Redactie

Trendwatchers van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) signaleren twee opvallende woontrends voor de komende lente en zomer 2025: Slow Life en Cosmic Future. Deze trends zijn een vertaling van ontwikkelingen in onze samenleving, zoals maatschappelijke onrust en polarisatie. Meubels, accessoires en raambekleding die passen bij deze trends zijn te bekijken bij de meeste woonwinkels in Nederland. Je herkent de winkels aan het CBW-erkend vignet bij de entree.

Slow Life

Onzekere tijden zorgen voor een toenemende behoefte om de wereld kleiner en overzichtelijker te maken. Rust, natuur en duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Dit vertaalt zich naar de woontrend Slow Life waarin je handgemaakte accessoires of meubels terugziet. Het kleurpalet bestaat uit neutrale bruintinten met vergrijsde pasteltinten. De vormgeving is eenvoudig en sober. Wanneer er dessins worden toegepast, zijn deze ongecompliceerd en rustgevend. Denk aan streepjes, ruitjes en natuurlijke prints van bloemen, bladeren en boomtakken. Een interieur volgens de trend Slow Life straalt rust, eenvoud, harmonie, authenticiteit en duurzaamheid uit.

Cosmic Future

In de maatschappij wordt in toenemende mate kansenongelijkheid en polarisatie ervaren. Om dit tegen te gaan, moeten contrasten worden overwonnen. In combinatie met holistische denkwijzen, die uitgaan dat alles met elkaar verbonden is, leidt dit tot een nieuwe woontrend: Cosmic Future. Het kleurpalet bestaat uit blauw en paars. Blauw om het hoofd koel te houden en paars om uitdrukking te geven aan creativiteit en spiritualiteit. Daarbij wordt ook gevarieerd met lichte en donkere tinten. Zo ontstaat een spannende, futuristische sfeer met soms een vleugje mystiek. De gebruikte vormen zijn organisch, strak en soms futuristisch. Opvallend in deze trend is de toepassing van gekleurd metallic in het interieur. Voor extra contrast worden transparante materialen toegevoegd. De dessins zijn abstract en bestaan hoofdzakelijk uit vlekpatronen met kleurverloop.

Garantie

Welke woontrend jou ook aanspreekt (of niet)… tijdens een bezoek aan een woonwinkel, sanitair- of keukenspeciaalzaak ontdek je de nieuwste producten en trends. Overweeg je een aankoop, let dan op of de winkel is voorzien van het CBW-erkend vignet. Dat vind je meestal bij de ingang. Zo weet je zeker dat jouw aankoop goed beschermd is, bijvoorbeeld bij (aan)betaling, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie. Meer informatie en een overzicht van aangesloten winkels vind je op www.cbw-erkend.nl.



Tip: Benieuwd welke woontrend het beste bij jou past? Doe de gratis test op www.woontrendtest.nl. Aan de hand van tien vragen ontdek je welke trend aansluit bij jouw woonwensen.