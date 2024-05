Worcestershiresaus: de bittere, aromatische smaakmaker

Laatst geüpdatet op mei 14, 2024 by Redactie

Het kleine stadje Worcester in Midden-Engeland staat bekend om zijn porselein en pikante saus. De scherpe, pittige Worcestershiresaus (Worcestersaus) wordt daar al meer dan 180 jaar gemaakt en is een verrijking voor vlees, groenten en salades.

Lees ook: Alles over de iconische saus Tabasco

Hoe is het ontstaan?

Volgens de legende is Worcestershiresaus per ongeluk ontstaan. Een Britse edelman was tijdens de koloniale periode enthousiast over een Indiase kruidensaus. Op zijn verzoek probeerden John Wheeley Lea en William Perrins uit Worcester in 1835 deze smaakmaker te maken, maar deze was veel te pittig. De ogenschijnlijk oneetbare saus werd in de kelder vergeten totdat na anderhalf jaar een aromatisch product rijpte. Twee jaar later begonnen de twee jonge scheikundigen met de industriële productie van hun Worcestershiresaus, genoemd naar het gelijknamige graafschap. Tegenwoordig wordt het origineel naar meer dan 130 landen geëxporteerd.

Wat is het recept?

Het exacte recept is nog geheim. Er zijn ingrediënten bekend als wijnazijn en moutazijn, ansjovis, melasse, sjalotten, knoflook en tamarinde-extract, die worden verfijnd met verschillende kerriekruiden zoals kurkuma, koriander, peper en chili. Door achttien maanden gisting ontstaat een dunne, donkerbruine saus met een umami-smaak.



In de loop van de tijd zijn er over de hele wereld andere varianten ontstaan ​​die ingrediënten bevatten als sojasaus, mosterd- en mosterdmeel, appelgelei en moutextract.

Lees ook: Saffraan: een gids voor ’s werelds duurste specerij

Een delicate smaakmaker

Of het nu Worcestersaus of Worcestershiresaus is: de delicate smaakmaker verfijnt vlees en vis, maar ook gerechten met champignons en groenten zoals aubergine en tomaten. De complexe smaak verrijkt andere kruidensauzen zoals ketchup en past ook goed bij kaas- en eiergerechten zoals shakshuka. Worcestershiresaus maakt deel uit van de klassieke dressing voor ‘Caesar Salad’ – een Amerikaanse Romeinse sla met croutons en parmezaanse kaas. En een scheutje Worcestershiresaus mag niet ontbreken in cocktails als Bloody Mary. In de keuken moeten de kruiden echter spaarzaam worden gebruikt. Een paar druppels zijn meestal voldoende.