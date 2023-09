Wordt jouw kind binnenkort 18 en student? Hier moet je op letten!

Laatst geüpdatet op september 14, 2023 by Redactie

Als ouder van je kind herinner je je vast als de dag van gisteren dat ze geboren werden. Wanneer je kind 18 jaar wordt, is dat een grote mijlpaal in jouw leven en het leven van je kind. Als je kind 18 jaar wordt, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. We laten je de belangrijkste zaken in dit artikel zien.

Zorgverzekering studenten

Wanneer je kind 18 jaar wordt en gaat studeren, is het belangrijk dat je kind (samen met jou) kijkt naar de zorgverzekering. Totdat jouw kind 18 jaar wordt, is hij of zij gratis meeverzekerd bij jouw zorgverzekering. Maar vanaf de 18e verjaardag moet jouw kind een eigen zorgverzekering afsluiten. Veel zorgverzekeraars vaak speciale zorgverzekering studenten aan die goedkoper zijn dan reguliere verzekeringen, zoals VinkVink.

Verhuizen? Inschrijven bij de gemeente!

Als je kind 18 jaar wordt en gaat studeren en in een nieuwe stad gaat wonen, is het belangrijk dat hij of zij zich inschrijft bij de gemeente. Dit is belangrijk omdat de gemeente op deze manier de juiste gegevens heeft voor persoonsgebonden belastingen en toeslagen. Zorg er dus voor dat jouw kind na de 18e verjaardag is ingeschreven bij de gemeente.

Studiefinanciering aanvragen

Als jouw kind gaat studeren, heeft hij of zij recht op studiefinanciering. Het is belangrijk om deze studiefinanciering op tijd aan te vragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit doe je al vanaf 3 maanden voordat jouw kind 18 jaar wordt, dus wees er op tijd bij.

Belastingaangifte doen

Nadat je kind 18 jaar is geworden, is je kind ook zelf verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte. Dit geldt vooral wanneer jouw kind een bijbaantje heeft naast de studie. Zorg ervoor dat jouw kind op tijd weet wat hij of zij moet doen om belastingaangifte te doen.

Eigen verantwoordelijkheid

Als laatst is het belangrijk om aan je kind mee te geven dat je kind vanaf nu zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar keuzes en daden. Je bent als ouder minder verantwoordelijk, dus het is belangrijk om ze af en toe bij te sturen waar nodig. Geef jouw kind ook dat verantwoordelijkheidsgevoel en laat ze het ervaren.



Het is misschien spannend dat je kind 18 jaar wordt en zelf verantwoordelijk is voor de meeste dingen in zijn of haar leven. Maar het is een mooie weg naar volwassenheid, wat met deze adviezen zeker goed zal lukken.