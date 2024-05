Workation Paradise Belize: thuiskantoor opnieuw gedefinieerd

Laatst geüpdatet op mei 24, 2024 by Redactie

Op een workation naar een paradijselijk land? Het nieuwe Work Where You Vacation initiatief van Belize biedt flexibele oplossingen voor digital nomads die op zoek zijn naar een inspirerende plek om te werken buiten de gebruikelijke werkomgeving. Met het Work Where You Vacation-programma kunnen reizigers in totaal 180 dagen visumvrij in het Midden-Amerikaanse land doorbrengen zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Met het programma kunnen ouders die tijdelijk willen ontsnappen aan het dagelijkse werkleven hun kinderen onder de 18 jaar naar een plaatselijke school sturen, aangezien de officiële taal in Belize Engels is.

Met haar financieringsprogramma speelt de Belize Tourism Board (BTB) in op de opkomende trend van steeds flexibelere en locatie-onafhankelijke werkmethoden. Deelname aan het ‘Work Where You Vacation’-programma kost $500 per volwassene, het equivalent van ongeveer 465 euro, en $200 per kind (186 euro). Voor toegang zijn een geldig paspoort, een ziektekostenverzekering en een politieverklaring vereist. Digital nomads moeten bovendien een jaarinkomen van $75.000, oftewel zo’n 69.700 euro, kunnen aantonen.



Met een breed scala aan accommodatiemogelijkheden, van luxe strandresorts tot rustieke junglelodges tot privé-eilanden, kunnen workcationers hun werkomgeving en thuisbasis aanpassen aan hun behoeften. Veel accommodaties in Belize bieden ook speciale opties voor verlengd verblijf, met flexibele werkplekken en snelle WiFi. Iedereen die graag buitenshuis werkt, bijvoorbeeld in een café of een bar aan het strand, profiteert van een zeer goed ontwikkelde infrastructuur van gratis en betrouwbare WiFi op openbare plaatsen. Volgens het wereldwijde vergelijkingsportal Numbeo bedragen de gemiddelde kosten van levensonderhoud in Belize voor een persoon zonder huur ongeveer 651 euro per maand. De cijfers variëren afhankelijk van de levensstijl en waar je woont.



Met zijn ontspannen levensstijl, vriendelijke bevolking en moderne voorzieningen is Belize niet alleen een plek om te werken maar ook om te wonen. Buiten het werk biedt Belize een schat aan activiteiten voor workcationers om te ontspannen en op avontuur te gaan. Van snorkelen tot duiken in de kleurrijke koraalriffen tot wandelen door ongerepte nationale parken, er is voor elk wat wils.

Belize, bekend om zijn ongerepte stranden, weelderige regenwouden en rijke diversiteit aan flora en fauna, biedt de ideale achtergrond voor productief werk terwijl de ziel wordt opgeladen. Van de sprankelende oevers van de Caribische Zee tot de mystieke Maya-ruïnes van de jungle: Belize biedt een inspirerende omgeving die creativiteit inspireert en het moreel stimuleert.



Meer informatie over workcation in Belize vindt je hier.