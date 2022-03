World Happiness Report 2022 toont een lichtpuntje

In deze roerige tijd van oorlog en pandemie laat het World Happiness Report 2022 een helder licht zien in donkere tijden. Volgens het team van internationale onderzoekers, waaronder McGill University Professor Christopher Barrington-Leigh, bracht de pandemie niet alleen pijn en lijden, maar ook een toename van sociale steun en welwillendheid.

Terwijl de wereld vecht tegen de kwalen van ziekte en oorlog, is het vooral belangrijk om het universele verlangen naar geluk te onthouden en het vermogen van individuen om elkaar te steunen in tijden van grote nood, zeggen de auteurs van het rapport. Dit jaar markeert de 10e verjaardag van het World Happiness Report, dat gebruikmaakt van wereldwijde onderzoeksgegevens om te rapporteren over hoe mensen hun eigen leven evalueren in meer dan 150 landen over de hele wereld en dat in 2021 meer dan 9 miljoen mensen bereikte.

“COVID-19 is de grootste gezondheidscrisis die we in meer dan een eeuw hebben gezien”, zegt professor John Helliwell van de University of British Columbia. “Nu we twee jaar aan bewijs hebben, kunnen we niet alleen het belang van welwillendheid en vertrouwen beoordelen, maar ook zien hoe ze hebben bijgedragen aan het welzijn tijdens de pandemie.”

Groei in daden van vriendelijkheid

Helliwell voegt toe: “We ontdekten in 2021 een opmerkelijke wereldwijde groei in alle drie de vriendelijke daden die werden gemonitord in de Gallup World Poll. Het helpen van vreemden, vrijwilligerswerk en donaties in 2021 waren in elk deel van de wereld sterk gestegen en bereikten een niveau dat bijna 25% boven hun eerdere pandemische prevalentie. Deze golf van welwillendheid, die vooral geweldig was voor het helpen van vreemden, levert krachtig bewijs dat mensen reageren om anderen in nood te helpen, waardoor er meer geluk voor de begunstigden ontstaat, goede voorbeelden voor anderen om te volgen, en betere levens voor zichzelf.”

Finland neemt de eerste plaats in terwijl Canada zakt naar de 15e plaats

Voor het vijfde jaar op rij neemt Finland de eerste plaats in als de gelukkigste ter wereld. Dit jaar was de score aanzienlijk hoger dan die van andere landen in de top tien. Denemarken blijft op de tweede plaats staan, met IJsland van de vierde plaats vorig jaar naar de derde plaats dit jaar. Zwitserland is 4e, gevolgd door Nederland en Luxemburg. De top tien wordt gecompleteerd door Zweden, Noorwegen, Israël en Nieuw-Zeeland. De volgende vijf zijn Oostenrijk, Australië, Ierland, Duitsland en Canada, in die volgorde. Dit markeert een aanzienlijke daling voor Canada, dat tien jaar geleden 5e was.

“De neerwaartse trend voor Canada is significant en is al jaren gestaag aan de gang. Terwijl Canada ooit naast de Scandinavische landen stond, staat het nu dichter bij de Verenigde Staten in de algemene evaluatie van mensen over hoe goed hun leven voelde”, zegt professor Christopher Barrington. -Leigh van de McGill-universiteit.

De rest van de top 20 omvat de Verenigde Staten op de 16e plaats (tegenover de 19e vorig jaar), het VK en Tsjechië nog steeds op de 17e en 18e plaats, gevolgd door België op de 19e en Frankrijk op de 20e, de hoogste ranglijst tot nu toe. Over het geheel genomen waren de drie grootste winsten in Servië, Bulgarije en Roemenië. De grootste verliezen waren in Libanon, Venezuela en Afghanistan.

De gelukkigste landen ter wereld

1. Finland

2. Denemarken

3. IJsland

4. Zwitserland

5. Nederland

6. Luxemburg

7. Zweden

8. Noorwegen

9. Israël

10. Nieuw-Zeeland

11. Oostenrijk

12. Australië

13. Ierland

14. Duitsland

15. Canada

Conflict in Afghanistan eist zijn tol

Jan-Emmanuel De Neve, de directeur van het Wellbeing Research Centre van de Universiteit van Oxford, merkt op: “Helemaal onderaan de ranglijst vinden we samenlevingen die te lijden hebben onder conflicten en extreme armoede, met name vinden we dat mensen in Afghanistan de kwaliteit van hun eigen leven slechts 2,4 op 10. Dit is een grimmige herinnering aan de materiële en immateriële schade die oorlog aan de vele slachtoffers toebrengt en het fundamentele belang van vrede en stabiliteit voor het menselijk welzijn.”

Vooruitgang gemarkeerd door maten van geluk

“Het World Happiness Report verandert het gesprek over vooruitgang en welzijn. Het biedt belangrijke momentopnames van hoe mensen over de hele wereld denken over de algehele kwaliteit van hun leven”, zegt McGill University-professor Christopher Barrington-Leigh. Volgens de onderzoekers kan deze informatie op zijn beurt landen helpen om beleid te ontwikkelen dat gericht is op het bereiken van gelukkigere samenlevingen.

Eerdere rapporten hebben gekeken naar de verbanden tussen het vertrouwen van mensen in de overheid en instellingen met geluk. De bevindingen tonen aan dat gemeenschappen met een hoog niveau van vertrouwen gelukkiger en veerkrachtiger zijn in het licht van een breed scala aan crises.