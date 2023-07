World Lipstick Day: dit zijn dé must-haves voor een extra beetje glans

Laatst geüpdatet op juli 27, 2023 by Redactie

Aankomende zaterdag 29 juli is het World Lipstick Day: een dag ​ compleet in het teken van dit essentiële item in elke make-up tas. En omdat lippenstiften in alle kleuren, vormen en maten komen, heeft team MMBSY Amsterdam haar favorieten voor je gebundeld. Onze selectie:

Bobbi Brown Extra Lip Tint

Deze Bobbi Brown Extra Lip Tint werkt als een vocht inbrengende balsem en vermengt zich met de natuurlijke kleur van de lippen. Perfect voor een subtiele look. Kortom: een gloss die je eigenlijk standaard in je tas wil hebben. Onze favoriete kleur: de Bare BlackBerry.



Bobbi Brown Extra Lip Tint 42 EUR

Clinique Almost Lipstick – Black Honey

Nog een balsem, maar niet zomaar eentje: De Black Honey van Clinique is onwijs populair (en zelfs viral gegaan op TikTok). En wij snappen helemaal waarom! De gloss is namelijk zijdezacht en past zich qua kleur aan aan je huidtint. Het hele kantoor is groot fan!



Clinique Almost Lipstick Black Honey 27 EUR

Estee Lauder Pure Color Envy Lip Balm

Estée Lauder’s Pure Color Envy Color Replenish Lip Balm is een hydraterende balsem, die de lippen een boost en een subtiel kleurtje geeft. Een must-have in je make-up tasje!



Estee Lauder Pure Color Envy Lip Balm 42 EUR

Tom Ford Soleil de Feu Spark Lip Balm – Sun Spark

Een rode lip met een klein beetje sparkle: ‘What more do you want?’ De Soleil De Feu in kleur Sun Spark is de final touch voor jouw outfit. En, je kan toch eigenlijk nooit misgaan met een klassieke rode lip?



Tom Ford Soleil De Feu Spark Lip Balm 57 EUR

La Mer Lip Voluminizer

Deze hoeft bijna niet uitgelegd te worden, de La Mer Lip Voluminizer vernieuwt je lippen dankzij de krachtige concentratie van Miracle Broth en de bescherming van antioxidanten. Na gebruik verdwijnen de lijntjes in je lip. Het resultaat? Volle en gezonde lippen, met een gloss!

Tip: gebruik de La Mer Lip Polish erbij en je hebt nooit meer droge lippen!



La Mer Lip Voluminizer 75 EUR | La Mer Lip Polish 66.95 EUR

TOM FORD Lip Colour Satin Matte, 16 Scarlet Rouge

En we sluiten af met een echte klassieker: de rode matte lipstick van Tom Ford. Mocht je nog op zoek zijn naar deze eye-catcher voor zwoele zomeravonden, dan raden we je de kleur Scarlet Rouge aan. Ready, set, GO!



Tom Ford Lip Colour Satin Matte Scarlet Rouge 54 EUR