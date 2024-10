World Mental Health Day: een op de drie Nederlanders is open over mentale gezondheid

Laatst geüpdatet op oktober 7, 2024 by Redactie

Op donderdag 10 oktober is het World Mental Health Day. Er komt steeds meer aandacht voor mentale gezondheid, toch blijft praten over dit onderwerp voor velen niet prettig. Maar één op de drie Nederlanders zegt namelijk open over zijn of haar mentale gezondheid te praten, zo onderzocht Hallmark.



Hallmark heeft onderzoek gedaan naar de kijk op mentale gezondheid van Nederlanders. Maar één op de drie Nederlanders praat regelmatig over hun mentale welzijn. Dit komt vooral omdat ze het uitdagend vinden om zo’n gesprek aan te gaan. 35% wil er niemand mee belasten of hun dierbaren ongerust maken. Opvallend is dat dit aantal bij de 18 tot en met 24-jarigen 52% is, terwijl dit percentage bij 65+’ers op 26% ligt. Ook zegt 22% van de respondenten te twijfelen om het gesprek over mentale gezondheid aan te gaan omdat ze dit onderwerp te persoonlijk vinden.

Luisterend oor

Bijna iedereen (88%) kent wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft of heeft gehad met mentale issues. 34% van de mannen zegt er veel voor diegene te zijn geweest, ten opzichte van 47% van de vrouwen. Om steun te bieden aan onze dierbaren is een luisterend oor bieden (96%), de meest gekozen vorm van steun, gevolgd door regelmatig een bericht sturen of een telefoontje plegen (71%).

Niet weten wat te zeggen

Dat Nederlanders het moeilijk vinden om met iemand te praten over de mentale gezondheid, blijkt uit het onderzoek. Maar 18% zegt hier geen moeite mee te hebben. De groep die aangeeft hier wel moeite mee te hebben, zegt vooral bang te zijn om iets verkeerds te zeggen en soms ook niet te weten wat te zeggen. Ook wordt het blijven vinden van de balans tussen helpen en eigen grenzen bewaken als een grote uitdaging gezien. Hierbij valt op dat 24% van de respondenten van 18 tot en met 24 jaar zegt niet te weten wat te zeggen ten opzichte van maar 6% van de 55+’ers.