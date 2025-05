Inschrijvingen voor World Paella Day CUP 2025 geopend

Laatst geüpdatet op mei 26, 2025 by Redactie

Chefs, pak jullie pollepel en meld je aan! De zoektocht naar de beste paellakok ter wereld is begonnen. De prestigieuze World Paella Day CUP 2025 verwelkomt chefs van over de hele wereld. Wie weet sta jij straks in de grote finale op 20 september, in het hart van Valencia: de geboorteplaats van de iconische paella. Aanmelden kan tot en met 3 juni 2025.

Een viering van cultuur en gastronomie

De World Paella Day CUP is méér dan een kookwedstrijd. Het is een ode aan vakmanschap, traditie en de magie van de mediterrane keuken. Sinds 2018 wordt elke 20 september de World Paella Day gevierd: een dag waarop Valencia haar geliefde gerecht met de wereld deelt. En wat is een betere manier om dat te vieren dan door chefs van over de hele wereld uit te nodigen om hún versie van paella te bereiden, in de stad waar het ooit begon?

Selectie: van voorronde tot wereldfinale

De competitie bestaat uit vier rondes. Uiteindelijk worden twaalf chefs geselecteerd voor de grote finale in Valencia, waar zij hun land vertegenwoordigen met hun eigen unieke paellarecept. De selectie gebeurt deels digitaal en deels via live voorrondes. Nieuw dit jaar: in Uruguay, Colombia, Mexico, Puerto Rico, Japan en Bulgarije worden voor het eerst nationale voorrondes gehouden, waarin chefs ter plekke strijden om een finaleplek. Deze zes landen zijn uitgesloten van de online selectie. Chefs uit alle andere landen kunnen zich digitaal aanmelden via: www.worldpaelladay.org

Een onvergetelijke culinaire ervaring

De geselecteerde finalisten krijgen een unieke ervaring in Valencia. Tijdens de exclusieve World Paella Day Stage dompelen zij zich vijf dagen lang onder in de paellacultuur van de regio: van bezoeken aan de rijstvelden in de Albufera en de Huerta de València, tot workshops met lokale topchefs en een tour door de iconische Mercado Central.

Ben jij de volgende paellakampioen?

Of je nu trouw blijft aan traditie of je paella graag een creatieve twist geeft: dit is jouw kans om jezelf op de wereldkaart te zetten. Deel je liefde voor rijst, saffraan, vuur en vriendschap met een wereldwijd publiek – in een stad waar paella méér is dan eten: het is cultuur.



Meld je vóór 3 juni aan via www.worldpaelladay.org

Credits: Visit Valencia