World Unseen – De fotoexpositie die je niet hoeft te zien

Laatst geüpdatet op oktober 11, 2024 by Redactie

In samenwerking met het Oogfonds brengt Canon de unieke foto-expositie World Unseen naar Nederland. Deze bijzondere tentoonstelling maakt het werk van gerenommeerde fotografen toegankelijk voor blinden en slechtzienden, terwijl ziende bezoekers kunnen ervaren hoe het is om met een visuele beperking te leven. Op 10 oktober, World Sight Day, is de expositie feestelijk geopend in het CODA cultuurhuis in Apeldoorn. Vanaf 11 oktober is de tentoonstelling toegankelijk voor het publiek.



Er is wereldwijd een groot aantal mensen met een vorm van een visuele beperking, voor wie fotografie grotendeels ontoegankelijk blijft. Het is dan ook niet voor iedereen vanzelfsprekend dat een beeld meer dan duizend woorden zegt. World Unseen brengt daar verandering in. De fotoexpositie bevat indrukwekkende beelden van diverse Canon Ambassadors en gerenommeerde fotografen zoals Humberto Tan. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan de fotocollectie Wij zijn Europa van Canon-ambassadeur Lieve Blancquart, waar zij op beeldende wijze de hedendaagse uitdagingen en successen van de Europese Unie vastlegt. Humberto Tan zegt :“Het is een eer om mijn werk, waaronder de foto’s van handen van 100-plussers, deel uit te zien maken van World Unseen. Het is bijzonder om te ervaren hoe deze foto’s door blinden en slechtzienden intensief ‘bekeken’ worden.”

Een inclusieve expositie

World Unseen is ontworpen om fotografie voor iedereen toegankelijk te maken. Reliëfprints maken de foto’s tot in detail voelbaar, via audiodescriptie worden de foto’s toegelicht en daarnaast kunnen bezoekers het verhaal achter de foto’s lezen middels begeleidende brailleteksten. Ook laat de expositie ziende mensen ervaren hoe het is om een oogziekte te hebben. Zo worden er op levensechte wijze verschillende oogaandoeningen gesimuleerd, van glaucoom tot diabetische retinopathie. De expositie stond eerder in Londen (Engeland) en Mechelen (België), en leverde daar lovende reacties op.‘’Door de handen ineen te slaan met het Oogfonds willen we de krachtige beelden, en de verhalen die ze vertellen, toegankelijk maken voor iedereen”, vertelt Filip Vandenbempt, van Canon. ”Dankzij het World Unseen-initiatief van Canon is dit nu mogelijk. Blinden en slechtziende mensen waren geraakt door het ‘zien’ van de foto’s, terwijl ziende mensen zich bewust werden van de impact van een oogaandoening.”

Echo voor blinde ouders

Een van de meest indrukwekkende werken in de tentoonstelling is een unieke 3D-echo van het gezicht van een baby, vastgelegd door echografiespecialist Bill Smith. De echo is geprint in reliëf, zodat deze tastbaar is voor blinde ouders. Karen, de moeder van de baby en zelf blind, kreeg hiermee voor het eerst de mogelijkheid om haar dochter te ‘zien’ door haar gezicht te voelen. Tijdens de transabdominale scan in het derde trimester werd het gezicht van de baby gedetailleerd in beeld gebracht.

Samenwerking Oogfonds

De tentoonstelling World Unseen is bijzonder vanwege haar veelzijdigheid, legt Meta Neeleman, directeur van het Oogfonds, uit: “Met deze expositie slaan we een brug tussen blinden, slechtzienden en zienden. Ons doel is niet alleen om meer begrip te kweken voor mensen met een visuele beperking, maar ook om ziende bezoekers te laten inzien hoe waardevol goed zicht is. Op dat punt is het Oogfonds ook actief. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek om oogziekten te voorkomen, behandelen of genezen, en geven voorlichting over een goede ooggezondheid. Deze expositie stimuleert de bewustwording op dat vlak, door levensechte ervaringen aan te bieden.”

Praktische informatie

De expositie World Unseen is van 11 tot en met 20 oktober te zien in CODA, hét cultuurhuis in Apeldoorn, die belangeloos haar medewerking aan de expositie verleent. Een prachtige centrale plek in Nederland, waardoor bezoekers uit alle provincies verwelkomd kunnen worden. De fotoexpositie vindt plaats in de CODA Bibliotheek en is gratis te bezoeken. Voor meer informatie over de expositie en de locatie: https://oogfonds.nl/fotoexpositie/



Fotocredits: Anthony van Stratum.