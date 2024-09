Alles over wormen bij honden

Laatst geüpdatet op september 4, 2024 by Redactie

Honden worden vaak getroffen door wormen. De symptomen bij getroffen dieren variëren sterk. Bijzonder verraderlijk zijn parasieten die ook op mensen kunnen worden overgedragen. Men spreekt dan van zoönosen. Regelmatige ontwormingsbehandelingen voor je viervoeters zijn daarom een ​​must.



Samen wandelen is voor de hond en de hondeneigenaar een hoogtepunt van de dag. Dus hier gaan we. Doe een halsband om, doe een snacktasje om, pak een werpspeeltje in en ga op pad. Ontbreekt er niet nog iets? Juist. In ieder geval horen hondenpoepzakjes in je bagage. De overblijfselen van honden zijn niet alleen onesthetisch. Hondenpoep herbergt vaak onaangename huurders die gevaarlijk kunnen zijn voor andere honden en mensen. We hebben het over wormen en hun eieren en larven. Hondenpoep mag daarom niet rondslingeren, maar moet altijd hygiënisch verpakt worden in een zak en bij het restafval worden weggegooid.

Studies tonen risico’s op infectie aan

Uit huidige onderzoeken is gebleken dat darmparasieten in vrijwel alle stadsparken in West-Europa kunnen worden aangetroffen. In 57% van de parken werden nematoden (rondwormen) aangetroffen. Rondwormen zijn slechts één vertegenwoordiger van veel verschillende soorten wormen. Ruim zes procent van alle honden draagt ​​ze bij zich en laat ze of hun eieren achter in hun stapels in het milieu, wat een potentieel risico op infectie met zich meebrengt voor honden en mensen. Vooral kinderen lopen gevaar. Spoelwormeieren blijven lange tijd besmettelijk in de omgeving. Ze blijven ook aan vacht, hondenpoten of schoenzolen plakken en worden daardoor snel het huis binnen gedragen.

Gevaar door vossenlintworm

Honden kunnen ook besmet raken met vossenlintworm als ze besmette knaagdieren of andere prooidieren eten. Als veroorzaker van echinokokkose kan de vossenlintworm zeer gevaarlijk zijn, vooral voor mensen. Ook bij honden komen infecties met de hondenlintworm voor. Dit wordt overgedragen door het inslikken van geïnfecteerde vlooien. Daarom moet ontworming altijd worden overwogen als je een vlooienbesmetting hebt.

Symptomen en preventie van wormbesmetting

Wormenbesmettingen bij volwassen dieren zijn van buitenaf vaak niet zichtbaar. De gevolgen van een wormbesmetting kunnen echter ernstig zijn, afhankelijk van de leeftijd, de gezondheid en andere factoren van het getroffen dier. Vooral puppy’s en honden met een verzwakt immuunsysteem kunnen aanzienlijk ernstiger ziek worden. De symptomen variëren van diarree en braken tot verlies van eetlust en gewicht tot een opgeblazen ‘wormbuik’. Ondanks deze ernstige gevolgen suggereren onderzoeken dat ontworming veel te zelden wordt gedaan. De strijd tegen wormparasieten is gemakkelijk te winnen met regelmatige, tenminste driemaandelijkse, ontwormingsbehandelingen. En vergeet niet: De kans op besmetting neemt af met ieder hoopje dat in de restafvalbak belandt, goed verpakt in een hondenpoepzak.