Wortel, broccoli of kool – traktaties voor je hond?

Laatst geüpdatet op november 9, 2022 by Redactie

Likt de hond zijn mond als je een wortel schilt? Heb je al geprobeerd een stukje broccoli aan te bieden? Veel honden hebben ontdekt dat ze van groenten houden. Naast de iets zoetere groenten zoals wortelen en zoete aardappelen, kunnen ze ook kauwen op broccoli, asperges, kool en peterselie.



Groenten kunnen worden gegeven als aanvulling op het volledige voer of als nuttige vervanging voor hondensnoepjes. Veel honden vinden het lekker om een ​​stukje wortel te hebben en kunnen gemakkelijk een klein deel van de voeding vervangen door groenten, maar niet meer dan maximaal 10 procent van de voeding.



Schil een wortel en snijd hem in kleine stukjes, het is een heerlijke hondensnack die de hond ook helpt zijn tanden schoon te maken.

Vegetarisch dieet voor honden?

Honden zijn van nature carnivoren en hoeven geen groenten te eten zoals wij mensen. Het volledig vervangen van voer op basis van vlees vereist veel kennis van de hondenbezitter. Het is onder andere belangrijk om het gehalte aan hoogwaardige eiwitbronnen uit bijvoorbeeld eieren of soja in de juiste balans te brengen. Voor wie zijn hond vleesvrij wil voeren, zijn er in de detailhandel volledig vegetarische voedingen. Voordat een dergelijke voerwissel plaatsvindt, dien je contact op te nemen met je dierenarts. Alle honden hebben een volledige voeding nodig die de voedingsbehoeften dekt.

Op dieet zijnde honden

Groenten kunnen ook worden gegeven als aanvulling op een volledige voeding voor verzadiging van een hond die moet afvallen. Vezelrijke groenten zoals geraspte wortel en witte kool kunnen een portie vergroten en een verzadigd gevoel geven. Overleg ook met dierenarts over geschikte volledige voedselopties voor gewichtsverlies.

Groenten die de hond niet mag eten

Je mag de hond geen enkele soort ui geven, zowel rauwe als gekookte uien bevatten allicine, wat bloedarmoede kan veroorzaken bij de hond. Vermijd ook maïskolven die vast kunnen komen te zitten in de darm en een operatie vereisen om te verwijderen. Zelfs avocado is ongepast om de hond mee te verleiden.

Experiment

Houd er rekening mee dat sommige groenten gas in de maag kunnen veroorzaken. Begin met het geven van een kleine hoeveelheid en verhoog dit geleidelijk als je ziet dat de maag van de hond het aankan. Probeer het en let op hoe je hond reageert. Overweeg de groenten te versnipperen of de grootte van de groentestukjes aan te passen zodat de hond ze niet in zijn keel kan steken.