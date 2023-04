Wortel van goede smaak: de knolraap

Talloze sterrenchefs en steeds meer consumenten herontdekken ze: knolrapen maken een culinaire comeback. Hoog tijd om de vele voordelen van de kleine, ronde knol te doorgronden. Wat in de naoorlogse periode lange tijd vergeten was, wordt vandaag weer gewaardeerd: knolraap smaakt niet alleen heerlijk, ze bevatten ook bijzonder veel vitale stoffen. Ze zijn rijk aan vitamine B1, B2 en C, maar ook aan glucose en eiwitten. Hieraan zijn veel vitale mineralen toegevoegd. Dankzij het hoge watergehalte zijn de knollen ook bijzonder caloriearm. De aan koolrabi verwante krachtgroente is dan ook bij uitstek geschikt voor iedereen die fit en energiek door elk seizoen wil komen.

Geel heeft voorrang

De raapoogsttijd, waarbij alleen de wortels, die tot twee kilogram kunnen wegen, geschikt zijn voor consumptie, duurt van september tot april. Afhankelijk van de variëteit is hun vruchtvlees wit of geel van kleur. De gele exemplaren zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de keuken, omdat ze een aromatische, kruidige en delicaat zoete smaak hebben. Trouwens: het aroma is nog meer uitgesproken wanneer rapen de eerste nachtvorst in het veld hebben meegemaakt.

Kleine knol, groot van smaak

Bij het winkelen kun je het beste de kleine knollen pakken. De dikkere koolrapen kunnen al snel houtachtig smaken. De mate van frisheid is te zien op de huid. Dit moet zo mollig, glad en vrij van scheuren mogelijk zijn. In het groentevak van de koelkast kunnen ze tot tien dagen bewaard worden. Verwijder de schil voor het koken. De beste manier om dit te doen is met een aardappelschiller. Snijd houtachtige gebieden royaal uit. Was vervolgens de knollen en snijd ze in plakjes, blokjes of staafjes, afhankelijk van de bereidingswijze. Knolraap moet voldoende worden gekookt in gezouten water, omdat ze rauw oneetbaar zijn. Afhankelijk van de grootte ligt de kooktijd tussen de 30 en 40 minuten.

Rond ding voor nieuwe smaakervaringen

Knolraap kan in de keuken op veel verschillende manieren worden gevormd. In blokjes of in reepjes gesneden, smaken de groenten heerlijk als begeleiding bij vele hartige vis- of vleesgerechten, maar ook in terrines en stoofschotels. Ze zijn ook een goede begeleider van veel gerechten, gepureerd, gebakken of als ingrediënt in rösti. Als je van vegetarisch houdt, snijd de wortelgroenten dan in vingerdikke plakken, kook ze kort voor, paneer ze met Parmezaanse kaas en paneermeel en bak ze – een verrassend nieuwe smaakervaring met een niet meer vergeten groentespecialiteit.