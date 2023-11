Laatst geüpdatet op november 10, 2023 by Redactie

Veel vrouwen kiezen voor yoga versus krachttraining omdat ze denken dat het hen een slanke vrouwelijke lichaamsbouw zal geven, terwijl krachttraining hen er gedrongen uit zal laten zien. Yoga en krachttraining leveren duidelijke en onbegrepen voordelen op. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is yoga geen spieropbouwende activiteit.

Bij het kiezen van een trainingsregime is het essentieel om een beetje anatomie te begrijpen. Skeletspieren, die tijdens het sporten worden gebruikt, bevatten twee soorten spiervezels die grofweg worden geclassificeerd als “slow-twitch” (type 1) en “fast-twitch” (type 2). Elk heeft verschillende functies. Hun verhoudingen verschillen echter afhankelijk van verschillende factoren, waaronder spierfunctie, leeftijd en training. Slow-twitch spiervezels ondersteunen uithoudingsactiviteiten over lange afstanden, zoals marathonlopen en yoga. Fast-twitch spiervezels daarentegen helpen bij snelle, krachtige bewegingen zoals sprinten of gewichtheffen.

Slow-twitch spiervezels

Slow-twitch spiervezels zijn van nature aerobics; ze zijn bestand tegen vermoeidheid en richten zich op aanhoudende bewegingen. Bovendien activeren slow twitch-spiervezels concentrische contracties; deze spieren worden gebruikt bij yoga en aerobe activiteiten, loopbanden, dansen en marathonlopers. Als gevolg hiervan ontwikkelen ze statische kracht en uithoudingsvermogen.

Fast-twitch spiervezels

Fast-twitch spiervezels zorgen voor grotere krachten, maar voor kortere duur en worden snel vermoeid. Daarnaast gebruiken ze excentrische contracties en ontwikkelen ze explosieve kracht en spieropbouw. Het is een anaërobe activiteit. Krachttraining, gewichtheffers en sprinters maken gebruik van snelle spiertrekkingen. Krachttraining bouwt en beeldhouwt het lichaam, stimuleert de stofwisseling en bevordert gewichtsverlies. Yoga bevordert uithoudingsvermogen en flexibiliteit.



Het trainen van beide soorten spiervezels is essentieel voor het bouwen en vormgeven van een sterk, slank lichaam en het bestrijden van de tekenen van veroudering. Renners hebben baat bij het opnemen van krachttraining in hun trainingsroutine, omdat sprinten voornamelijk beenspieren opbouwt, waardoor ze mogelijk een onevenwichtige lichaamsbouw en slechte prestaties krijgen.

Yogaliefhebbers hebben ook aanzienlijk baat bij het opnemen van krachttraining, aangezien yoga niet de noodzakelijke eigenschappen heeft om spiermassa op te bouwen. Degenen die willen afvallen, moeten zich concentreren op het veranderen van de lichaamssamenstelling, waarvoor spiermassa moet worden ontwikkeld. Yoga is niet jouw to-go-oefening als gewichtsverlies het doel is.

Yoga vergemakkelijkt echter flexibiliteit, wat goed is, maar gebruikt niet-ergonomische bewegingspatronen die kunnen leiden tot verwondingen of breuken voor mensen die lijden aan osteoporose. Overstrekken zonder te versterken kan verzwakte pezen en ligamenten veroorzaken, met rugpijn tot gevolg.



Trainen met lichtgewicht en hoge herhalingen wordt niet gezien als krachttraining. Dit type training maakt ook gebruik van slow-twitch-spieren, wat geen spieropbouwende activiteit is. Evenmin is het thuis dumbbells van 4,5 kg optillen of banden van 1 kg om je polsen doen tijdens het lopen of afwassen. Dit soort activiteiten vallen nog steeds in de aerobe categorie.



Een uitgebalanceerd krachttrainingssysteem omvat beide soorten spiervezels door strategisch verschillende gewichtsverhoudingen en herhalingspatronen te programmeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat aërobe activiteiten en yoga de kritieke anti-verouderingscomponent van een uitgebalanceerd trainingsprogramma, spieropbouw, missen. Je spieren combineren fast-twitch en slow-twitch spiervezeltypes. Activiteitsniveau en leeftijd bepalen of je meer type I of type II hebt.

Activiteiten niveau

Sedentaire individuen hebben bijna een 50/50 balans van vezeltypes. Het spierverliessyndroom begint echter al op 30-jarige leeftijd. Krachtsporters hebben een hogere verhouding van snel bewegende vezels (bijvoorbeeld renners en gewichtheffers). Duursporters zoals degenen die yoga beoefenen of marathons lopen, hebben meer slow-twitch-vezels.

Leeftijd

Veroudering veroorzaakt een verlies van snel bewegende vezels en draagt bij aan

Leeftijdsgerelateerde metabole stoornissen

De lichaamssamenstelling verandert

Verhoogd risico op vallen

Osteoporose

Krachttraining gaat deze achteruitgang tegen.

Spierverlies syndroom

Als je geen spiermassa opbouwt, verlies je spiermassa. Het spierverliessyndroom is geen grap; het leidt tot ernstige gezondheidsproblemen. Simpel gezegd, je veroudert vroegtijdig en stelt jezelf bloot aan ziekten.

Kracht is niet optioneel

Wat je favoriete activiteit ook is, neem drie keer per week krachttraining op in je trainingsregime.